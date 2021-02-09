Кроссовер на миллион: у Lada C-SUV и Dacia Bigster будет родственник под маркой Renault

В середине января Groupe Renault объявила о начале масштабной программы реструктуризации, в ходе которой марки Dacia и Lada войдут в состав единого бизнес-подразделения, будут вместе разрабатывать новые модели и к 2025 году полностью перейдут на модульную платформу CMF-B, а от всех прочих (читай устаревших) платформ откажутся. По сути, Dacia и Lada будут отвечать в Groupe Renault за весь бюджетный сектор, а одноимённая французская марка делать дешёвых машин больше не собирается, в связи с чем, например, нынешнее поколение хэтчбека Twingo окажется последним.

В ближайшие годы Renault станет преимущественно электромобильным брендом и предложит европейским потребителям две субкомпактные розеточные моделей в ретро-стиле — кроссовер Renault 4 и хэтчбек Renault 5. Для России такая программа развития не годится, так как электромобили у нас пока считаются экзотикой, в связи с чем встал вопрос о целесообразности присутствия марки Renault на нашем рынке в среднесрочной перспективе.

Кружочком на графике выхода новых моделей Renault мы обозначили клона Lada C-SUV и Dacia Bigster.

В конце января Renault запустила на своём московском заводе долгожданное второе поколение кроссовера Duster, который дебютировал в Европе под маркой Dacia ещё в 2017-м и сейчас находится в лучшем случае в середине своего жизненного цикла. Следующий Duster под маркой Dacia ожидается в 2024 году, и тогда же дебютирует соплатформенная новая Lada Niva. Варианта этой машины под маркой Renault не будет, зато Renault будет выпускать свою версию более крупного кроссовера Dacia Bigster, о чём в интервью изданию Automotive News Europe заявил глава Groupe Renault Лука де Мео.



Dacia Bigster

Dacia Bigster — это, напомним, концепт, который был представлен в середине января вместе с планом реструктуризации Groupe Renault и всех входящих в неё брендов. В основе Bigster также лежит платформа CMF-B, но немного растянутая, чтобы кроссовер попадал в С-класс. Серийная версия Bigster ожидается в 2025 году, и у него будет родственник под маркой Lada, который пока не имеет собственного имени. Мы для простоты называем его C-SUV, хотя Лука де Мео уже сообщил, что и субкомпактный, и компактный кроссоверы Lada получат имя Niva, но, вероятно, у более крупного будет какая-нибудь приставка — например, Niva Plus.



Dacia Bigster

О том, что Dacia Bigster и Lada C-SUV получат родственника под маркой Renault, ранее официально не сообщалось. По словам Луки де Мео, совокупный годовой объём выпуска трёх этих кроссоверов, у которых будет 85% общих компонентов, может превысить миллион единиц, при этом кроссовер Renault не будет доступен в Европе — он предназначен для внешних рынков, где экологическая повестка стоит не так остро, как в Европе. Для Европы Renault сделает полностью электрический кроссовер С-класса — очевидно, на платформе CMF-EV, как у нового Megane.



Dacia Bigster

Выходит, что компактный кроссовер Renault на платформе CMF-B вполне может появиться в России и стать более дорогой, рафинированной и богато оснащённой альтернативой Lada C-SUV. Его сборку даже могут наладить на московском заводе Renault, если этот завод не падёт жертвой корпоративной оптимизации. Но одной модели для присутствия на рынке недостаточно, нужны ещё несколько, и пока трудно сказать, найдутся ли в грядущей продуктовой линейке Renault ещё модели, которые могли бы заинтересовать российских покупателей.

