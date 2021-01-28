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  • В России наконец-то появится новый Renault Duster: началось производство в Москве

В России наконец-то появится новый Renault Duster: началось производство в Москве

28.01.2021 1128 1 0

Компания Renault сообщила о старте производства в России кроссовера Duster второго поколения, ради которого вложила дополнительные средства в модернизацию завода в столичном районе Текстильщики. Окупятся ли эти инвестиции, если будущее самого завода находится под вопросом?

 

В середине января Groupe Renault, в структуру которой входит АВТОВАЗ и марка Lada, обнародовала новый стратегический план развития, предусматривающий объединение Lada и Dacia в единое бизнес-подразделение с общей и безальтернативной модульной платформой CMF-B, на которую планируется полностью перейти к 2025 году. Сама марка Renault при этом станет преимущественно электромобильной, в связи с чем её будущее в России представляется весьма туманным.

Очевидно, что бюджетные модели Dacia, которые сейчас в адаптированном виде производятся и продаются в нашей стране под маркой Renault, в будущем станут невозможны, потому что аналогами моделей Dacia в России станут Лады. Курс Groupe Renault на оптимизацию ресурсов, сокращение платформ, двигателей и сборочных площадок ставит под вопрос существование завода Renault в Текстильщиках, который в прошлом году отпраздновал 15-летний юбилей. Понятно, что если его и закроют, то вряд ли раньше того же 2025 года, хотя возможно всякое, особенно если заложенные в бизнес-план Groupe Renault финансовые показатели не будут достигаться согласно гарфику и потребуется дополнительная, экстренная оптимизация.

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Теперь к Дастеру второго поколения. Освоение его производства в РФ началось за много месяцев до оглашения нового стратегического плана Groupe Renault и теперь, когда всё готово, было бы нецелесообразно всё отменять, даже если сделать совсем смелое предположение о том, что через несколько лет марка Renault покинет российский рынок.

Наш «второй» Duster является аналогом румынского, который дебютировал ещё в 2017 году и теперь находится в лучшем случае в середине своего жизненного пути — не за горами преемник третьего поколения на вышеупомянутой платформе CMF-B, она же будет у новой Лады Нивы (появится в 2024 году) и компактного кроссовера С-класса марки Lada (появится в 2025 году), который станет аналогом Dacia Bigster — его уже представили в виде концепта.

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В основе «второго» Дастера лежит платформа Global Access (эволюционировавшая В0), известная россиянам по купеобразному кроссоверу Renault Arkana и обновлённому в прошлом году Renault Kaptur — обе модели производятся в Текстильщиках. То есть затраты на освоение нового Дастера, по сути, свелись к кузову. И вот ради него, как сообщает пресс-служба Renault, на заводе была автоматизирована сварка боковин: создана ячейка с пятнадцатью сварочными роботами, четырьмя роботами-переносчиками и двумя роботами, отвечающими за смену оснастки. Ручного труда стало меньше, качество сварки и гибкость производства стали выше. Вдобавок завод внедрил подвоз комплектующих на конвейер на беспилотных тележках и роботизировал гравировку VIN-номеров.

Интерьер российской версии кроссовера Renault Arkana

Никаких характеристик нового российского Дастера компания Renault пока не раскрыла — ждём полноценной премьеры. Рискнём предположить, что степень унификации с Арканой будет максимальной: от неё Дастеру достанется панель приборов и линейка силовых агрегатов, то есть дизеля, скорее всего, не будет, а топ-версия с полным приводом получит 1,3-литровый бензиновый турбомотор (150 л.с.) в паре с вариатором. Главная, на наш взгляд, интрига — сохранит ли российский Duster «короткую» первую передачу в МКП, которая до известной степени заменяла кроссоверу «понижайку».

Цены на Renault Duster со сменой поколений, скорее всего, вырастут, что может подхлестнуть спрос на кроссовер уходящего поколения. В прошлом году «первый» Duster сдал позиции на российском рынке: продано 31 640 шт. (на 19% меньше, чем в 2019-м), из них 6206 с дизельным двигателем.

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1 комментарий
29.01.2021 00:36
Papirus (@sc_1968)

Несусветная цена и отказ от атмосферного 2л на Дастере-2 быстро опустошат складской запас от машин 1го поколения. А вот под второй придется расширять площадь склада, аудитория Дастера такого не стерпит

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