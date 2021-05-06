Обновлённый Duster поймали без камуфляжа: теперь с оптикой в стиле «третьего» Sandero

Речь идет о кроссовере Dacia, предназначенном для европейского рынка. Модели подправили внешность, в салоне тоже, скорее всего, есть обновки.

Это в России Renault Duster второй генерации стартовал в 2021-м, а вот в Старом Свете такой паркетник в строю с 2017 года, там модель продают под румынским брендом Dacia. И скоро европейцам предложат SUV, переживший плановый рестайлинг. Сама Dacia модернизированный кросс пока не анонсировала, однако его поймали во время съемок для рекламы: фото автомобиля без лоскутка маскировки опубликовало в своем Твиттере сообщество CocheSpias. И пусть снимки не совсем удачные, но в целом объем доработок понятен.

Главная обновка – фары. У них прежняя форма, зато заменили начинку: ходовые огни теперь в виде светодиодных «игреков», как у хэтча Dacia Sandero и седана Dacia Logan третьего поколения. Фонари тоже могли модернизировать. Но передний бампер и радиаторная решетка вроде бы такие же, как у дореформенного кросса.



Салон еще не засвечен. Внутри, скорее всего, установили более современную мультимедийную систему с увеличившимся в размерах экраном. Ну и, возможно, расширен список доступного оборудования. Актуальному топовому Dacia Duster положены круиз-контроль, камера заднего вида и система мониторинга «слепых» зон.

О реформах в плане техники информации пока нет, при этом европейские СМИ надеются на возвращение роботизированной коробки EDC: да, на крупных «старосветских» рынках Dacia Duster сегодня представлен только с «механикой». В моторную гамму дореформенного кроссовера входят бензиновые «турботройка» 1.0 TCe и «турбочетверка» 1.3 TCe, а также дизель 1.5 Blue dCi. Кое-где еще можно купить битопливный Дастер с мотором 1.0, работающим на бензине или сжиженном газе. Привод – передний или полный (в зависимости от версии).



Официальную презентацию рестайлингового Dacia Duster ждут в июне, после нее европейские дилеры, вероятно, начнут принимать заказы. Цена прежнего кроссовера, например, во Франции сегодня стартует с отметки в 12 490 евро, что эквивалентно около 1 122 000 рублей по текущему курсу.

Дореформенный Dacia Duster и новый Dacia Sandero Stepway 1 / 4 Дореформенный Dacia Duster и новый Dacia Sandero Stepway 2 / 4 Дореформенный Dacia Duster и новый Dacia Sandero Stepway 3 / 4 Дореформенный Dacia Duster и новый Dacia Sandero Stepway 4 / 4

Между тем в 2025 году в линейке Dacia появится кроссовер, который окажется на ступеньку выше Дастера: этот будет серийное воплощение концепта Bigster, показанного в начале 2021-го. К слову, аналогичный С-SUV, как ожидается, будет и у Lada.

