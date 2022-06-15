Скованные одной цепью: Dacia распространила новый фирменный стиль на весь модельный ряд

Спустя год после премьеры нового логотипа румынская марка Dacia, входящая в состав Renault Group, внедрила его сразу на все серийные модели, при этом вместе с новыми эмблемами, шрифтами и цветами изменился дизайн решёток между фарами. У европейских дилеров обновлённые машины появятся в октябре.

Первым носителем нового фирменного стиля Dacia стал показанный в начале прошлого года концептуальный компактный кроссовер Bigster — его серийная версия ожидается в 2025 году. Летом 2021 года Dacia анонсировала новую эмблему и новый шрифт для актуальных серийных моделей, но с оговоркой, что в продаже они появятся только во второй половине 2022 года, в связи с чем обновлённый европейский Duster второго поколения и кросс-универсал Jogger вышли на рынок ещё в старом стиле. В октябре эти и все остальные модели Dacia начнут сходить с конвейера уже в ребэджинговом виде, но для заказа такие машины доступны с 16 июня — к этой дате и был приурочен пресс-релиз с фотографиями обновлённых моделей.

Dacia Duster 1 / 3 Dacia Duster 2 / 3 Dacia Duster 3 / 3

Напомним, что логотип, пришедший на смену старой эмблеме в виде щита (некоторые видят в ней открывалку для пива), напоминает сплюснутую букву Х, но согласно официальной трактовке — это не буква Х, а соединённые буквы D и С из названия марки, которые выглядят как звенья цепи и олицетворяют простоту и надёжность автомобилей Dacia. Полное написание марки включает в себя эти же «звенья», а остальные буквы им подражают. Вид цепочки теперь имеют и хромированные накладки на решётках между фарами у всех моделей Dacia.



Dacia Jogger 1 / 3 Dacia Jogger 2 / 3 Dacia Jogger 3 / 3

На рулях теперь красуется набранная новым шрифтом надпись Dacia вместо эмблемы. Корму каждой модели также украшает крупная хромированная надпись Dacia (прежде такая была только у кросс-универсала Jogger), а название модели набрано чёрным и гораздо более мелким шрифтом. Контраст должен «замылить» тот факт, что для названий моделей стилисты Dacia не смогли придумать шрифт в стиле звеньев цепи.



Dacia Spring 1 / 3 Dacia Spring 2 / 3 Dacia Spring 3 / 3

Год назад вместе с новой эмблемой Dacia анонсировала и новую фирменную цветовую гамму: основной цвет — зелёный хаки, дополнительные — тёмный хаки, терракотовый и песочный. Получилась своеобразная болотистая палитра, подчёркивающая близость марки Dacia к природе и тягу её клиентов в свободе и приключениям. Сегодня представлен конкретный товарный фирменный цвет Lichen Khaki — серо-зелёный, напоминающий цвет мха, в него окрашены все машины на фотографиях.



Dacia Logan

Ещё одно нововведение — ограничитель скорости на всех моделях Dacia, срабатывающий на отметке 180 км/ч. Вряд ли эта новость сильно расстроит клиентов румынской марки, так как набрать такую скорость большинство моделей Dacia всё равно не смогут — моторчики слабоваты.



Dacia Sandero 1 / 3 Dacia Sandero 2 / 3 Dacia Sandero 3 / 3

В Европе позиции Dacia сейчас очень крепкие: с января по апрель этого года, по данным ACEA, на учёт встали 134 356 автомобилей этой марки, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2021-го.



К России марка Dacia теперь не имеет никакого отношения. По причине известных геополитических событий озвученный в начале 2021 года план по техническому сращиванию моделей Dacia и Lada и переводу их на платформу CMF-B больше не актуален. В середине мая Renault Group объявила о передаче своих российских активов российскому государству, после чего Ладу из коллекции брендов Renault Group на головном сайте французской компании удалили. Новых моделей Renault в России не будет, а ремонтом и обслуживанием старых займётся АВТОВАЗ и его дилеры. Московский завод Renault передан в распоряжение московского правительства и до конца года приступит к сборке некий новых «Москвичей» (скорее всего, это будут перелицованные китайские модели).

