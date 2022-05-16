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  • АВТОВАЗ переходит к НАМИ, московский завод Renault будет делать «Москвичи»

АВТОВАЗ переходит к НАМИ, московский завод Renault будет делать «Москвичи»

16.05.2022 2171 1 1

Французская компания Renault решила судьбу своих российских активов в условиях санкционных ограничений: заводы переходят под контроль российского государства, все прежние планы относительно выпускаемых на них автомобилей будут пересмотрены.

 

В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров обрисовал общие контуры огосударствления российских активов Renault, а сегодня все участники этого процесса выпустили официальные пресс-релизы. Итак, сейчас АВТОВАЗ вместе с ижевским заводом, что собирает Лады Весты, на 100% принадлежит московской компании «Лада Авто Холдинг», которая в свою очередь на 67,69% принадлежит Renault Group и на 32,31% российской госкорпорации Ростех. Сегодняшнее сообщение гласит, что Renault продаёт свою долю (67,69% акций) институту НАМИ (официальное наименование ФГУП «НАМИ»), который является дочерней структурой Минпромторга, оставшаяся часть акций остаётся за Ростехом.

Сумма сделки по АВТОВАЗу не разглашается (в апреле сообщалось, что она может составить символический один рубль), но в её условиях прописано, что Renault имеет право обратно выкупить свою долю в течение ближайших шести лет.

В сообщении Минпромторга сказано, что АВТОВАЗ продолжит выпускать всю действующую линейку автомобилей Lada и ﻿«будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке»﻿. Последняя новость, возможно, огорчит владельцев автомобилей Renault. Что будет с дилерской сетью французской марки, пока неизвестно.

Также в официальных сообщениях ничего не сказано о том, как будут урегулированы права интеллектуальной собственности в отношении компонентов Renault — главным образом в отношении платформы В0, на которой построены Lada Largus и Lada Xray.

Московский завод Renault (официальное наименование ЗАО «Рено Россия») с 2012 года на 100% принадлежит самой французской компании, а теперь будет на 100% принадлежать правительству Москвы. Здесь условия сделки ещё более туманные, в сообщении Renault они никак не обозначены, а сообщение с официального сайта мэра Москвы﻿ Сергея Собянина оставляет широкое поле для трактовок:

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод “Рено“. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом “Москвич“».

Напомним, что московский завод Renault — это бывший завод «Москвич», полностью ликвидированный в 2010 году. В 1998 году часть площадей «Москвича» была отдана совместному предприятию Renault и правительства Москвы «Автофрамос», в 2012 году Renault стала 100-процентным собственником ОАО «Автофрамос» и в 2014 переоформила завод в ЗАО «Рено Россия».

Новое официальное наименование московского завода пока не объявлено. На сайте мэра сказано, что планируется «сохранить большую часть коллектива» и что «основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода “Москвич“ станет КАМАЗ». На первом этапе на заводе «будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей». Когда именно начнётся первый этап и что такое «классические автомобили», пока непонятно.

В общем, сегодняшняя новость оставила много вопросов без ответов, зато совершенно ясно, что обнародованные в начале 2021 года планы по переводу модельной линейки Lada на модульную платформу CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi отменяются. АВТОВАЗ в ближайшее время представит некие упрощённые модели, лишённые современных систем безопасности и других важхных комплектующих, импортозаместить которые быстро невозможно.

Россия Москва бизнес заводы Renault Lada Москвич

 

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1 комментарий
16.05.2022 16:04
Иван Сергеев

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