Планы Renault в РФ: АВТОВАЗ уйдёт условно «за рубль», завод «Рено Россия» передадут Москве

Не исключено, что на заводе в столице начнут выпускать автомобили марки Lada. Правда, даже для выпуска российских машин всё ещё сначала нужно решить проблемы нехватки комплектующих и нарушения логистических цепочек.

На сегодняшний день Группе Renault принадлежит контрольный пакет акций АВТОВАЗа – 67,6%, остальные акции находятся в собственности госкорпорации «Ростех». Как сообщалось ранее, французский производитель уже готовит свои ценные бумаги к продаже: предполагается, что в мае основная часть иностранного руководящего состава будет переведена из Тольятти в Москву, их возвращение не планируется. Теперь стало известно, кто, вероятно, станет владельцем доли Рено в АВТОВАЗе.



По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Renault может передать свою долю в АВТОВАЗе ФГУП НАМИ (научный центр находится в ведомстве Минпромторга, у него доля 63,5% в ООО «Аурус»). Как пояснил глава ведомства, продажа контрольного пакета акций окажется условно, сделкой «за рубль». При этом договор предусматривает опцион на пять-шесть лет – в течение этого срока Рено имеет право выкупить акции обратно. При этом, как пояснил Денис Мантуров, в стоимости ценных бумаг в дальнейшем будут учтены инвестиции в АВТОВАЗ (если таковые будут во время срока действия опциона). Глава Минпромторга отметил, что позже будет назначено новое руководство АВТОВАЗа, выбор сделают в ФГУП НАМИ и Ростехе.



Кроме того, Renault может передать свой завод в Москве столичному правительству. Напомним, здесь, в частности, налажено производство нескольких кроссоверов французской марки – Duster, Kaptur и Arkana (на предприятии в Тольятти – седанов Logan и хэтчбеков Sandero). Сейчас московский завод называется «Рено Россия», ранее это был «Автофрамос», доля французской компании составляет 100%.

По словам Дениса Мантурова, московский автозавод консервировать не планируется: на его мощностях продолжат выпускать машины. Правда, вероятно, другой марки: не исключено, что это будет Lada. Однако стоит отметить, что даже для выпуска российских машин по-прежнему сначала нужно решить актуальные проблемы местного автопрома – речь идёт о нехватке комплектующих и нарушении логистических цепочек. Напомним, отчасти вопрос планируется снять, снизив допустимый экокласс машин и упростив комплектации моделей.



Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, власти РФ обсуждали с Renault в том числе сделку на других условиях: предполагалась именно продажа активов, а не их передача. По информации одного из спикеров, российская сторона добивалась от Рено права на новые модели, а также хотела получить лицензию на их выпуск на несколько лет. Как пояснили источники издания, такой вариант был бы возможен только при условии, что будут налажены поставки части компонентов из Румынии.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в минувшую пятницу, 22 апреля, Группа Renault подвела итоги деятельности в РФ: в первом квартале текущего года выручка АВТОВАЗа и Renault Россия оказалась равна 0,9 млрд евро, что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом вклад АВТОВАЗа составил 527 млн евро (-23,1%), Renault Россия – 367 млн евро (-2,1%). По состоянию на конец марта 2022-го Россия занимает второе место в ТОП-15 крупнейших рынков для Группы, уступая только Франции.

