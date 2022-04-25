СМИ: Renault продаёт АВТОВАЗ, среди потенциальных покупателей называют китайцев

По неофициальным данным, в мае бо́льшую часть иностранных менеджеров переведут из Тольятти в Москву, обратно на предприятие они уже не вернутся.

Группа Renault была одной из последних компаний, кто объявил о «паузе» своей деятельности в РФ по причине именно спецоперации (производство остановили раньше, но тогда в качестве причины называлась нехватка комплектующих). Тогда же в глобальном офисе заявили о том, что Группа рассматривает различные варианты «в отношении участия в АВТОВАЗ, принимая во внимание текущую ситуацию и неся ответственность перед 45 000 сотрудников в России». Напомним, Renault принадлежит контрольный пакет акций АВТОВАЗа (67,6%; остальными акциями владеет госкорпорация «Ростех»). Теперь же появились новые данные относительно дальнейшей судьбы российского автопроизводителя.

«Газета.ru» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Группа Renault готовит АВТОВАЗ к продаже: якобы уже в мае основную часть иностранного руководящего состава переведут из Тольятти в Москву, обратно менеджеры уже не вернутся. Среди потенциальных покупателей называются «дочернее подразделение “Ростеха”» и «структуры Минпромторга».

ТАСС, в свою очередь, и тоже со ссылкой на инсайдера, пишет, будто долю Renault может выкупить «один из китайских автоконцернов».

А вот телеграм-канал «Русский автомобиль» считает «китайскую версию» вбросом. «Продажа акций, вероятно, будет оформлена как передача в управление. То есть, сам факт отчуждения переносится в неопределенное будущее, а сейчас заключается договор, условия которого нам, скорее всего, известны не будут. В качестве управляющей компании почему-то называют НАМИ, хотя есть и более подходящие структуры», — пишет «Русский автомобиль». Также канал отмечает, что президент АВТОВАЗа Николя Мор уже покинул Россию, и что на данный момент решается, кто сменит его на этом посту.

Группа Renault и АВТОВАЗ официальных заявлений по поводу продажи акций на момент публикации новости не делали. О судьбе московского завода Рено информации тоже пока нет.

Между тем в пятницу, 22 апреля, Группа Renault объявила, что по итогам первого квартала текущего года выручка АВТОВАЗа и Renault Россия составила 0,9 млрд евро, что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Вклад АВТОВАЗа – 527 млн евро (-23,1%), Renault Россия – 367 млн евро (-2,1%). По состоянию на конец марта 2022-го Россия занимает второе место в ТОП-15 крупнейших рынков для Группы, уступая лишь Франции.