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Новый Duster готовится к старту продаж: объявлена цена

05.01.2024 2412 0 0

Стартовый ценник на старосветском рынке составляет 19 690 евро. Дилеры будут принимать заказы в марте текущего года, немногим позже начнутся и живые продажи кроссовера.

Дастер появился в 2010 году, а второе поколение было представлено в 2017-м. Презентация модели третьей генерации прошла недавно, в конце ноября 2023 года. Напомним, новый кроссовер дебютировал под румынской маркой Dacia, а версия с ромбом Renault у этого автомобиля появится позже: в минувшем месяце мы публиковали официальные фотографии будущего «француза».

На фото: Dacia Duster третьего поколения (версия Journey)

Сейчас Duster продолжает готовиться к скорому старту продаж: в компании отметили, что во Франции дилеры начнут принимать заказы в марте 2024 года. Кроме того, стали известны цены кроссовера на этом рынке. Так, за стартовую версию Essential просят не менее 19 690 евро, стоимость варианта Expression варьируется в диапазоне от 21 600 до 26 600 евро (в зависимости от «начинки»), покупка исполнения Extreme обойдётся клиентам в 23 100 – 28 100 евро, такой же «разбег цен» и у комплектации Journey.

«Третий» Duster базируется на платформе CMF-B (у предшественника в основе лежит «тележка» B0), она роднит SUV с актуальными Dacia Jogger, Logan и Sandero. Как мы сообщали ранее, у кроссовера сократилось расстояние между осями – 2657 мм, тогда как у предшественника – 2673 мм (передний привод) / 2676 мм (полный привод). Остальные габариты остались практически прежними – 4343 х 1809 х 1656 мм. У нового Дастера дорожный просвет равен 209 мм (4х2) / 217 мм (4х4). Объём багажника составляет 472 литра.

На фото: салон Dacia Duster третьего поколения (версии Journey)

Недавно представленный SUV получил внешность, выполненную по мотивам концепта Dacia Bigster, показанного в начале 2021-го. Новый Duster получил рельефный капот, массивные передний и задний бамперы, заметные пластиковые накладки на колёсные арки, а также светодиодные «Y» в фарах, которые визуально поддерживаются задними фонарями. Ещё модель снабдили спрятанными в оконной части ручками задних боковых дверей. SUV предлагается с колёсными дисками размером 16, 17 и 18 дюймов (в зависимости от версии).

В ходе смены генерации Дастер получил полностью новый интерьер. При этом базовую версию новинки снабдили аналоговыми приборами и стартовой «магнитолой», а для исполнений побогаче предусмотрели 7-дюймовую виртуальную приборку и информационно-развлекательную систему с тачскрином диагональю 10,1 дюйма. Органы управления мультимедиа и другими функциями находятся слегка под углом, «лицом» к водителю.

На «старосветском» рынке кроссовер предложат в трёх модификациях. Так, стартовой является Duster Eco-G 100 c битопливным (бензин и пропан) трёхцилиндровым 1,0-литровым турбомотором, выдающим 100 л.с., он работает в паре с механической коробкой передач. Следом идёт вариант Duster TCe 130 с «мягкогибридной» установкой, в основе которой лежит бензиновая 130-сильная турботройка TCe объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и 6МКП. Топовые версии Duster Hybrid 140 разделили гибридную систему с универсалом Jogger: она включает в себя 94-сильный четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 1,6 литра, 49-сильный электромотор, стартер-генератор и батарею ёмкостью 1,2 кВт*ч (совокупная отдача равна 140 л.с.).

Напомним, полный привод предусмотрен только для «мягкогибридного» Дастера (у него имеется и переднеприводная модификация). Впоследствии «третий» Dacia Duster с этим вариантом «начинки» должен получить роботизированную коробку в качестве альтернативы.

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