Семейный кроссовер Dacia Bigster выходит на рынок по убийственно низкой цене

Румынская марка Dacia, принадлежащая Renault Group, объявила цены на свежеиспечённый Bigster: в Германии он стоит от 23 990 евро — на данный момент это самый дешёвый компактный кроссовер европейского производства.

Премьера Dacia Bigster состоялась в октябре прошлого года, а теперь начались его продажи в Европе. Напомним, что Bigster — это старший брат Дастера, оба кроссовера построены на модульной платформе CMF-B и унифицированы по кузову, однако Bigster крупнее, богаче и дороже. Габаритная длина Бигстера составляет 4570 мм, ширина — 1813 мм, высота — 1710 мм, колёсная база — 2700 мм, дорожный просвет — 220 мм. Салон у Бигстера строго пятиместный, объём багажника — 677 л, со сложенными спинками заднего дивана он увеличивается до 1937 л. Объём топливного бака — 50 л.

Базовый Dacia Bigster в комплектации Essential 1 / 2 Базовый Dacia Bigster в комплектации Essential 2 / 2

Bigster в базовой комплектации Essential за 23 990 евро оснащён 1,2-литровым бензиновым турбомотором (140 л.с., 230 Нм), которому при разгонах ассистирует 48-вольтовый стартер-генератор мягкогибридной системы. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», привод — передний, разгон до 100 км/ч занимает 9,8 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные.

Базовый Dacia Bigster в комплектации Essential

В стандартное оснащение комплектации Essential входят фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, довольно богатый набор электронных ассистентов водителя (есть система автоматического аварийного торможения, система распознавания дорожных знаков, круиз-контроль, задние датчики парковки и камера заднего вида), кондиционер, 7-дюймовый приборный экран, 10-дюймовый мультимедийный экран, трёхсекционная спинка заднего дивана, наружные зеркала с электроприводом регулировок и обогревом, рейлинги на крыше и 17-дюймовые литые колёса. Цвет за 23 990 евро — только белый, за альтернативные цвета нужно доплатить 700 евро, а ещё есть масса других опций для кузова и салона.

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Вторая по уровню комплектация Expression стоит от 24 990 евро с тем же базовым 140-сильным мотором, передним приводом и МКП, но оснащение побогаче: все тормоза дисковые, есть двухзонный климат-контроль, электромеханический ручник вместо классической «кочерги» и регулировка поясничного подпора кресла водителя.

Шайба выбора ездовых режимов полноприводного Бигстера

Bigster в комплектации Expression можно купить с полным приводом, такая версия стоит от 27 990 евро: 1,2-литровый бензиновый турбомотор здесь выдаёт 130 л.с. и 230 Нм, коробка передач — 6-ступенчатая МКП, разгон до 100 км/ч занимает 11,2 с, максимальная скорость — 180 км/ч.

Селектор АКП гибридного Бигстера

Bigster в комплектации Expression доступен также с полноценной гибридной силовой установкой по цене от 28 590 евро. Силовая установка здесь состоит из 1,8-литрового бензинового «атмосферника» мощностью 107 л.с., электромотора мощностью 50 л.с., многорежимной автоматической трёхвальной 4-ступенчатой коробки передач с кулачковыми муфтами вместо традиционных дисковых синхронизаторов и буферной батареи ёмкостью 1,4 кВт·ч. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 155 л.с. и 205 Нм, привод только передний, разгон до 100 км/ч занимает 9,7 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Из-за батареи багажник у полноценного гибрида поменьше, чем у других версий, — 546 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1851 л.

Гибридный Dacia Bigster в комплектации Journey 1 / 3 Гибридный Dacia Bigster в комплектации Journey 2 / 3 Гибридный Dacia Bigster в комплектации Journey 3 / 3

Битопливная версия Бигстера (бензин/пропан) в Германии пока не доступна. Две старших комплектации называются Journey (от 26 840 евро) и Extreme (от 26 990 евро). Полноприводный Bigster Extreme стоит от 29 990 евро, а с помощью опций цену можно докрутить до 35 000 евро: в списке есть, например, сращиваемая с кузовом палатка за 560 евро, спальный набор за 1590 евро и куча аксессуаров для салона (в основном это всевозможные держатели).

Полноприводный Dacia Bigster в комплектации Extreme 1 / 3 Полноприводный Dacia Bigster в комплектации Extreme 2 / 3 Полноприводный Dacia Bigster в комплектации Extreme 3 / 3

Для сравнения скажем, что Dacia Duster стоит в Германии от 18 990 евро, самый дешёвый кроссовер Skoda Kamiq — от 25 330 евро, Volkswagen Tiguan — от 38 250 евро. Китайский кроссовер MG ZS Hybrid+ (197 л.с.) стоит в Германии от 22 990 евро, но он меньше, чем Bigster: габаритная длина — 4430 мм, колёсная база — 2610 мм, то есть это скорее конкурент Дастера, чем Бигстера.