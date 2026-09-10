Пикап Renault Niagara для небогатых рынков: пока без «зелени», есть полный привод

Еще в 2023 году Renault показала концептуальный «легковой» пикап Niagara Concept. А в 2024-м марка официально объявила о том, что намерена запустить в серию грузовичок с дизайном по мотивам того шоу-кара. Товарную версию анонсировали в мае, тогда же стало известно, что пикап сохранит имя Niagara. Ну а теперь в Аргентине провели презентацию серийной модели. Именно в этой стране и наладят производство, оттуда Renault Niagara будут поставлять на другие рынки Латинской Америки.

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Как и предполагалось, в основе модели с несущим кузовом лежит «пикапная»разновидность платформы RGMP (Renault Group Modular Platform). Версии этой «тележки» использованы и при создании уже продающихся компактного паркетника Renault Kardian и старшего кроссовера Renault Boreal. Кстати, выпуск паркетников для латиноамериканских рынков ведется в соседней Бразилии.

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Пикап будет доступен только с четырехдверной кабиной. Длина Renault Niagara в зависимости от комплектации составляет 4912 или 4942 мм, ширина – 1833 мм, высота – 1707 или 1710 мм, колесная база – 2956 мм. Пикапу положены 17- или 18-дюймовые колеса. Паспортный дорожный просвет (тоже в зависимости от версии) – вполне достойные 224 или 233 мм. Грузоподъемность равна 654 кг. Грузовая площадка – объемом 938 литров, предусмотрены жесткая, сдвижная или сворачивающаяся крышки.

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От своего предвестника серийный пикап унаследовал радиаторную решетку с прямоугольными пластинами и крупной «пиксельной» надписью Renault вместо привычной эмблемы (эти «пиксели» покрыты хромом). Оптика тоже перешла с концепта (впрочем, такие фары первым примерил упомянутый кроссовер Renault Boreal), разве что объединяющая задние фонари светящаяся перемычка товарному грузовичку Niagara не досталась. Ручки задних дверей спрятаны сверху. Отметим также, что пикап дебютировал в топовой версии, которая называется Outsider. То есть базовый грузовичок может выглядеть иначе.

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Внутри Renault Niagara почти дословно повторил родственный паркетник Boreal. Виртуальная приборка (10,2 дюйма) визуально объединена с экраном мультимедийной системы (10,1 дюйма), при этом первый дисплей слегка утоплен, плюс между экранами есть кнопка запуска мотора. Под центральным планшетом имеется ряд физических клавиш. На тоннеле расположены небольшой селектор коробки, площадка для беспроводной зарядки, шайба выбора режима движения и прикрытый шторкой бокс. За спинкой заднего дивана есть отсек для хранения.

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Пикапу еще обещаны голосовой ассистент от Google на основе искусственного интеллекта, атмосферная подсветка интерьера, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Поначалу Renault Niagara будет доступен исключительно с бензиновым мотором – это турбочетверка 1.3 TCe от латиноамериканского Boreal. Двигатель выдает 156 л.с. и 270 Нм, в Бразилии мотор также способен «питаться» этанолом (160 л.с.). Niagara сразу предложат с передним или полным приводом. Причем полный привод – стандартный, тогда как у местного кроссовера Boreal полноприводная версия все еще в планах, да и та будет в виде гибрида. Кроме того, у Niagara сзади – многорычажка, чего нет у паркетника. Переднеприводный пикап укомплектован шестиступенчатой механикой, полноприводный имеет шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями.



Впоследствии реношный грузовичок тоже обретет гибридную модификацию, но это произойдет не раньше следующего года. «Традиционный» же Renault Niagara поступит в продажу уже в ноябре, цены пока не объявлены. В Латинской Америке новинка постепенно вытеснит из гаммы марки пикап Renault Oroch, который сделан на базе «первого» Duster. Среди конкурентов Niagara – Chevrolet Montana, Fiat Toro и Volkswagen Tukan.