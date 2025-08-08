Представлен обновлённый пикап Fiat Toro: внушительнее, но не особо богаче

Марка Fiat выводит на рынок рестайлинговый грузовичок Toro. Модель получила более строгий облик, в салоне же изменений немного. Как и прежде, автомобиль доступен с двумя моторами на выбор.

Бразильское подразделение концерна Stellantis представило обновленный «легковой» пикап Fiat Toro, который анонсировали неделю назад. Напомним, грузовичок на платформе Small Wide 4x4 выпускают в Бразилии с 2016 года, эта страна и является главным рынком для модели. Пикап уже пережил несколько модернизаций, при этом он продолжает пользоваться высоким спросом, так что вместо полностью нового поколения – очередной рестайлинг.

Сверху — было, внизу — стало

Fiat Toro получил новую, более внушительную радиаторную решетку с вогнутыми вертикальными полосками – в дорогих версиях эти клинья покрыты хромом. Пикап сохранил двухъярусную головную оптику, но у расположенных сверху секций ходовых огней теперь иная форма, плюс заменили светодиодную начинку. Кроме того, LED-фары отныне идут уже в базе (у прежнего самого дешевого грузовичка – галогенки). Toro также достался более строгий передний бампер и новые задние фонари. Еще появились задние дисковые тормоза вместо барабанных, обновлен дизайн колес (17- или 18-дюймовые).

Базовый Fiat Toro Endurance 1 / 7 Базовый Fiat Toro Endurance 2 / 7 Базовый Fiat Toro Endurance 3 / 7 Базовый Fiat Toro Endurance 4 / 7 Fiat Toro Freedom 5 / 7 Fiat Toro Freedom 6 / 7 Fiat Toro Freedom 7 / 7

Как и раньше, во всех модификациях вместо откидного борта грузового отсека установлены распашные дверцы: после нынешнего рестайлинга рядом с этими створками появились вертикальные прорези. Соединяющая дверцы черная плашка (она же ручка открывания) вытянулась. Грузовая платформа версии Ultra все так же имеет заводскую жесткую крышку.

Fiat Toro Volcano 1 / 5 Fiat Toro Volcano 2 / 5 Fiat Toro Volcano 3 / 5 Fiat Toro Ultra 4 / 5 Fiat Toro Ultra 5 / 5

В салоне перемен немного. Главные обновки – другой рычаг коробки и электрический стояночный тормоз. Еще освежили графику стандартной цифровой приборки (7 дюймов), а в торец центрального тоннеля встроены новые USB-порты.

Топовый Fiat Toro Ranch 1 / 6 Топовый Fiat Toro Ranch 2 / 6 Топовый Fiat Toro Ranch 3 / 6 Топовый Fiat Toro Ranch 4 / 6 Топовый Fiat Toro Ranch 5 / 6 Топовый Fiat Toro Ranch 6 / 6

Как и раньше, Fiat Toro предложен в пяти комплектациях: Endurance, Freedom, Volcano, упомянутая Ultra и Ranch. В списке оборудования базового грузовичка значатся кондиционер, мультимедиа с 7-дюймовым экраном и круиз-контроль. Начиная с версии Freedom появляются планшет диагональю 8,4 дюйма, климат-контроль и камера заднего вида. Пикап Fiat Toro Volcano – это еще кожаная обивка и беспроводная зарядка для смартфона. А топовые Ultra и Ranch имеют вертикальный планшет мультимедиа на 10,1 дюйма, системы автоторможения, автоматического переключения света фар и слежения за разметкой. Адаптивный «круиз» и система мониторинга «слепых» зон не доступны даже за доплату.

Fiat Toro Endurance 1 / 6 Fiat Toro Endurance 2 / 6 Fiat Toro Freedom 3 / 6 Fiat Toro Volcano 4 / 6 Fiat Toro Volcano 5 / 6 Fiat Toro Volcano 6 / 6

Техника прежняя. В версиях Endurance, Freedom, Volcano и Ultra пикап оснащен четырехцилиндровым турбомотором 1.3 Turbo Flex, который работает на бензине или распространенном в Бразилии этаноле. Вне зависимости от типа топлива двигатель выдает 176 л.с., он сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом, привод только передний.

Fiat Toro Ranch 1 / 5 Fiat Toro Ranch 2 / 5 Fiat Toro Ranch 3 / 5 Fiat Toro Ranch 4 / 5 Fiat Toro Ranch 5 / 5

Fiat Toro Volcano также бывает с турбодизелем, и только этот движок положен самому роскошному Toro Ranch. Причем в начале текущего года грузовичок перешел со 170-сильного 2.0 Multijet II на 2.2 Multijet II мощностью 200 л.с. Дизельные машины имеют девятиступенчатый автомат и полный привод.

Fiat Toro Ultra 1 / 3 Fiat Toro Volcano 2 / 3 Fiat Toro Endurance 3 / 3

Рестайлинговый переднеприводный Fiat Toro с 1.3 Turbo Flex оценили в 159 490 – 196 490 бразильских реалов (примерно 2,3 млн – 2,8 млн рублей по актуальному курсу), полноприводный пикап с турбодизелем 2.2 обойдется в 210 490 – 228 490 реалов (3 млн – 3,3 млн рублей). Следом должен обновиться клон Toro – Ram 1000.