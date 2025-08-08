Рестайлинг ×
  • Представлен обновлённый пикап Fiat Toro: внушительнее, но не особо богаче

Представлен обновлённый пикап Fiat Toro: внушительнее, но не особо богаче

08.08.2025

Марка Fiat выводит на рынок рестайлинговый грузовичок Toro. Модель получила более строгий облик, в салоне же изменений немного. Как и прежде, автомобиль доступен с двумя моторами на выбор.

Бразильское подразделение концерна Stellantis представило обновленный «легковой» пикап Fiat Toro, который анонсировали неделю назад. Напомним, грузовичок на платформе Small Wide 4x4 выпускают в Бразилии с 2016 года, эта страна и является главным рынком для модели. Пикап уже пережил несколько модернизаций, при этом он продолжает пользоваться высоким спросом, так что вместо полностью нового поколения – очередной рестайлинг.

Сверху — было, внизу — стало

Fiat Toro получил новую, более внушительную радиаторную решетку с вогнутыми вертикальными полосками – в дорогих версиях эти клинья покрыты хромом. Пикап сохранил двухъярусную головную оптику, но у расположенных сверху секций ходовых огней теперь иная форма, плюс заменили светодиодную начинку. Кроме того, LED-фары отныне идут уже в базе (у прежнего самого дешевого грузовичка – галогенки). Toro также достался более строгий передний бампер и новые задние фонари. Еще появились задние дисковые тормоза вместо барабанных, обновлен дизайн колес (17- или 18-дюймовые).

Базовый Fiat Toro Endurance
Базовый Fiat Toro Endurance
Базовый Fiat Toro Endurance
Базовый Fiat Toro Endurance
Fiat Toro Freedom
Fiat Toro Freedom
Fiat Toro Freedom
Как и раньше, во всех модификациях вместо откидного борта грузового отсека установлены распашные дверцы: после нынешнего рестайлинга рядом с этими створками появились вертикальные прорези. Соединяющая дверцы черная плашка (она же ручка открывания) вытянулась. Грузовая платформа версии Ultra все так же имеет заводскую жесткую крышку.

Fiat Toro Volcano
Fiat Toro Volcano
Fiat Toro Volcano
Fiat Toro Ultra
Fiat Toro Ultra
В салоне перемен немного. Главные обновки – другой рычаг коробки и электрический стояночный тормоз. Еще освежили графику стандартной цифровой приборки (7 дюймов), а в торец центрального тоннеля встроены новые USB-порты.

Топовый Fiat Toro Ranch
Топовый Fiat Toro Ranch
Топовый Fiat Toro Ranch
Топовый Fiat Toro Ranch
Топовый Fiat Toro Ranch
Топовый Fiat Toro Ranch
Как и раньше, Fiat Toro предложен в пяти комплектациях: Endurance, Freedom, Volcano, упомянутая Ultra и Ranch. В списке оборудования базового грузовичка значатся кондиционер, мультимедиа с 7-дюймовым экраном и круиз-контроль. Начиная с версии Freedom появляются планшет диагональю 8,4 дюйма, климат-контроль и камера заднего вида. Пикап Fiat Toro Volcano – это еще кожаная обивка и беспроводная зарядка для смартфона. А топовые Ultra и Ranch имеют вертикальный планшет мультимедиа на 10,1 дюйма, системы автоторможения, автоматического переключения света фар и слежения за разметкой. Адаптивный «круиз» и система мониторинга «слепых» зон не доступны даже за доплату.

Fiat Toro Endurance
Fiat Toro Endurance
Fiat Toro Freedom
Fiat Toro Volcano
Fiat Toro Volcano
Fiat Toro Volcano
Техника прежняя. В версиях Endurance, Freedom, Volcano и Ultra пикап оснащен четырехцилиндровым турбомотором 1.3 Turbo Flex, который работает на бензине или распространенном в Бразилии этаноле. Вне зависимости от типа топлива двигатель выдает 176 л.с., он сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом, привод только передний. 

Fiat Toro Ranch
Fiat Toro Ranch
Fiat Toro Ranch
Fiat Toro Ranch
Fiat Toro Ranch
Fiat Toro Volcano также бывает с турбодизелем, и только этот движок положен самому роскошному Toro Ranch. Причем в начале текущего года грузовичок перешел со 170-сильного 2.0 Multijet II на 2.2 Multijet II мощностью 200 л.с. Дизельные машины имеют девятиступенчатый автомат и полный привод.

Fiat Toro Ultra
Fiat Toro Volcano
Fiat Toro Endurance
Рестайлинговый переднеприводный Fiat Toro с 1.3 Turbo Flex оценили в 159 490 – 196 490 бразильских реалов (примерно 2,3 млн – 2,8 млн рублей по актуальному курсу), полноприводный пикап с турбодизелем 2.2 обойдется в 210 490 – 228 490 реалов (3 млн – 3,3 млн рублей). Следом должен обновиться клон Toro – Ram 1000.

