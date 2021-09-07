Пикапу Ram 1000 после рестайлинга достались не все обновки от исходного Fiat Toro

Клону Фиата тоже подправили дизайн экстерьера и переделали салон, но при этом модели Ram не положены ни вертикальный планшет, ни новый турбомотор – по крайней мере, пока.

Грузовичок Fiat Toro с несущим кузовом, созданный на той же платформе Small Wide 4x4, что и Jeep Compass и Renegade, производят в Бразилии, оттуда его также поставляют в Аргентину. Пикапы бразильской сборки продают и в других странах Латинской Америки, но, что любопытно, под другим брендом: в Колумбии, Перу, Доминиканской Республике и Чили модель известна как Ram 1000. Минувшей весной исходный Toro пережил рестайлинг, а теперь пришла очередь и его клона. Первыми посвежевший Ram 1000 получат колумбийцы, для них уже открыт прием предварительных заказов.

Обновленный Ram 1000

Внешне пикап Ram изменился так же, как и донорский Фиат: модели достались новый капот и подретушированный передний бампер с прямоугольными противотуманками вместо круглых, фары теперь светодиодные, еще изменен дизайн дисков. Иной стала и радиаторная решетка – у колумбийской версии она аналогична дорогому бразильскому Toro Ranch, то есть имеет сетку и массивную хромированную рамку. А еще Ram 1000 получил новую эмблему – спереди отныне красуется крупная надпись с названием марки.



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Внутри грузовичок тоже в целом повторил Fiat Toro, но не во всем. Так, новые передняя панель, центральная консоль и карты дверей перешли с бразильской модели, да и «приборка» теперь виртуальная (7”), но если Фиату в исполнении Ranch еще положена мультимедийная система с вертикальным планшетом на 10,1 дюйма, то у Ram 1000 тачскрин диагональю 8,4 дюйма (был 5-дюймовый). Впрочем, в Колумбии рестайлинговый грузовик Рэм представлен в единственной комплектации, так что модель еще может обрести гигантский дисплей – в других латиноамериканских странах. Зато местный Ram 1000 теперь имеет семь подушек безопасности вместо двух. Но системы автоторможения, слежения за разметкой и автоматического переключения света фар, которые за доплату можно заказать для Fiat Toro, колумбийскому Рэму опять же не достались.



Обновленный Ram 1000

Как и прежде, колумбийцам пикап предложен с безальтернативным бензиновым «атмосферником» 1.8 EtorQ мощностью 130 л.с., он сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Привод – только передний. В гамму бразильского рестайлингового Fiat Toro вошел новый турбомотор 1.3 Turbo Flex (180 л.с. на бензине и 185 л.с. на этаноле), плюс для Фиата предусмотрены тот же 1.8 EtorQ и турбодизель 2.0 MultiJet II (170 л.с.). Дизельный Toro бывает полноприводным.



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За обновленный Ram 1000 в Колумбии просят минимум 105 990 000 местных песо, что эквивалентно примерно 2 044 000 рублей по текущему курсу. Позже такой пикап доберется и до остальных латиноамериканских рынков. Но в другие регионы Ram 1000 и Fiat Toro все еще не собираются.

