Пикап Fiat Toro-2022: новый мотор, вертикальный планшет и больше отличий между версиями

В гамме Fiat пикап Toro длиной 4,9 метра появился в 2016-м, у модели несущий кузов, она построена той же платформе, что и паркетник Jeep Renegade (если точнее, то на ее растянутой версии). Грузовички производят в Бразилии, эта страна и является главным рынком. По итогам прошлого года продажи Toro там упали на 18% до 53 976 единиц, и тем не менее, он занял второе место среди всех представленных на местном рынке пикапов. Кстати, на первой строчке с результатом в 80 041 экземпляр (+5%) находится компактная модель Fiat Strada, новое поколение которой сделали как раз с оглядкой на старшего брата. В 2019-м Toro слегка освежили, а теперь пикап пережил еще одну модернизацию – более существенную.

Базовый обновленный Fiat Toro Endurance 1 / 7 Базовый обновленный Fiat Toro Endurance 2 / 7 Базовый обновленный Fiat Toro Endurance 3 / 7 Базовый обновленный Fiat Toro Endurance 4 / 7 Базовый обновленный Fiat Toro Endurance 5 / 7 Базовый обновленный Fiat Toro Endurance 6 / 7 Базовый обновленный Fiat Toro Endurance 7 / 7

Такой грузовичок в Fiat относят к 2022 модельному году. Как и предшественник, рестайлинговый Toro доступен в пяти версиях: Endurance, Freedom, Volcano, Ranch и Ultra. У всех спереди теперь красуется новая эмблема Fiat (крупная надпись с названием марки, а на корме такая была и раньше), расположенные сверху светодиодные ходовые огни стали тоньше, «похудела» и блестящая полоска между ними. Также все варианты получили новый капот, подретушированные передний бампер и радиаторную решетку, обновили и ассортимент дисков (16-, 17- или 18-дюймовые). При этом после рестайлинга внешних отличий между исполнениями стало больше.



Обновленный Fiat Toro, на первом фото — версия Freedom, на остальных — Volcano 1 / 4 Обновленный Fiat Toro, на первом фото — версия Freedom, на остальных — Volcano 2 / 4 Обновленный Fiat Toro, на первом фото — версия Freedom, на остальных — Volcano 3 / 4 Обновленный Fiat Toro, на первом фото — версия Freedom, на остальных — Volcano 4 / 4

Так, у версий Freedom и Volcano на решетке появились тонкие хромированные линии, у второго варианта передний бампер отныне частично окрашен в серебристый, у Ranch – своя решетка, с массивной блестящей «рамкой», плюс подножки. У топового Toro Ultra дизайн такой же, как у Ranch, но самый дорогой пикап лишен блеска – решетка, логотип и диски сделаны в черном цвете. Всем версиям, кроме базовой, отныне положены светодиодные фары и противотуманки. Как и прежде, у всех модификаций вместо откидного борта грузового отсека имеются распашные дверцы, «фишка» Toro Ultra – платформа с жесткой крышкой. Грузоподъемность не изменилась: бензиновые версии могут взять на борт 650 кг, дизельные – 1000 кг.



Обновленный Fiat Toro Ranch 1 / 4 Обновленный Fiat Toro Ranch 2 / 4 Обновленный Fiat Toro Ranch 3 / 4 Обновленный Fiat Toro Ranch 4 / 4

В салоне – новая передняя панель и улучшенные кресла, также в Fiat утверждают, что стало больше отделений для хранения вещей. Все варианты по умолчанию имеют 7-дюймовый экран в «приборке». В арсенале базового Toro Endurance также значатся: кондиционер, мультимедийная система с тачскрином на 7 дюймов, шесть подушек безопасности и задний парктроник. В версии Freedom появляются кожаное рулевое колесо, камера заднего вида и мультимедиа с дисплеем диагональю 8,4 дюйма. Комплектация Volcano – это семь «эйрбэгов», датчики парктроника спереди, кожаная обивка сидений, беспроводная зарядка для смартфона, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя и датчик дождя.



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Наконец, дорогие версии Ranch и Ultra отличились наличием вертикального планшета и комплексом систем безопасности ADAS. Экран – диагональю 10,1 дюйма, но, что любопытно, под ним расположены физические кнопки и шайбы, которыми можно управлять «климатом» или убавить громкость. Ну а ADAS – это системы автоторможения, автоматического переключения света фар и предупреждения о выходе из занимаемой полосы. Но функции распознавания пешеходов/велосипедистов нет, как и адаптивного круиз-контроля и системы мониторинга «слепых» зон. За доплату ADAS также можно заказать для Freedom и Volcano, для последнего в качестве опции предусмотрен и большой тачскрин.



Обновленный Fiat Toro Ultra 1 / 4 Обновленный Fiat Toro Ultra 2 / 4 Обновленный Fiat Toro Ultra 3 / 4 Обновленный Fiat Toro Ultra 4 / 4

Как и предсказывали местные СМИ, Fiat Toro предложат с новым турбомотором 1.3, его полное наименование – Turbo 270 Flex. Традиционно для Бразилии двигатель «питается» и бензином, и этанолом. В первом случае он выдает 180 л.с., во втором – 185 л.с., максимальный крутящий момент – те самые 270 Нм. Турбомотор сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Новый движок пришел на замену отправленному недавно в отставку 2.4 Tigershark (174 л.с. на бензине и 186 л.с. на этаноле). Нынешние двухтопливный 1.8 EtorQ (135 или 139 л.с.) и турбодизель 2.0 MultiJet II (170 л.с.) остались в строю. Первый из них лишился «механики» — теперь он идет только с 6АКП. Дизель все так же работает в паре с девятиступенчатым «автоматом», и лишь с мотором на «тяжелом» топливе Fiat Toro может быть полноприводным, остальные версии – с передним приводом. К слову, бразильцы еще ждали вариатор, но он грузовичку не достался.

Обновленный Fiat Toro Ultra

В продажу обновленный пикап поступит 15 мая, цены уже объявлены – от 114 590 до 187 490 бразильских реалов, что эквивалентно примерно 1 581 000 – 2 586 000 рублей по текущему курсу. Грузовички бразильского производства еще поставляют в Аргентину. Торо представлен и в других странах Латинской Америки, но там он известен как Ram 1000: видимо, впереди нас ждет премьера рестайлинговой модели под брендом Ram. А вот в другие регионы пикап, похоже, не собирается.

