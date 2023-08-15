Пикапу Fiat Toro освежили внешность в новом модельном году

Марка Fiat продолжает обновление своей бразильской линейки: следом за кросс-купе Fastback и компактным пикапом Strada в 2024 модельный год перешел старший грузовичок Toro. Напомним, Торо длиной 4,9 метра в строю с 2016-го, у модели несущий кузов и основной передний привод, она построена на растянутой версии платформы Small Wide 4×4, которая также лежит в основе кроссоверов Jeep Compass и Commander. Полноценный рестайлинг этот пикап пережил в 2021-м, нынешняя же модернизация оказалась довольно скромной.

Белый пикап — Fiat Toro Endurance-2024, серый — Toro Freedom-2024 1 / 8 Белый пикап — Fiat Toro Endurance-2024, серый — Toro Freedom-2024 2 / 8 Белый пикап — Fiat Toro Endurance-2024, серый — Toro Freedom-2024 3 / 8 Белый пикап — Fiat Toro Endurance-2024, серый — Toro Freedom-2024 4 / 8 Белый пикап — Fiat Toro Endurance-2024, серый — Toro Freedom-2024 5 / 8 Белый пикап — Fiat Toro Endurance-2024, серый — Toro Freedom-2024 6 / 8 Белый пикап — Fiat Toro Endurance-2024, серый — Toro Freedom-2024 7 / 8 Белый пикап — Fiat Toro Endurance-2024, серый — Toro Freedom-2024 8 / 8

У всех исполнений Fiat Toro теперь увеличенная радиаторная решетка с более крупной надписью Fiat на ней, тогда как раньше такие форма и эмблема были положены только топ-версиям Ranch и Ultra. На «носу» базового Toro Endurance – неокрашенный матовый пластик, у следующей по старшинству комплектации Freedom решетка щеголяет черным глянцем, а у чуть более богатого Toro Volcano – хромированная отделка. Кроме того, на колесных арках «простых» пикапов (во всех трех перечисленных выше версиях) появились пластиковые накладки с выемкой (были сплошными).



Fiat Toro Volcano-2024 1 / 4 Fiat Toro Volcano-2024 2 / 4 Fiat Toro Volcano-2024 3 / 4 Fiat Toro Volcano-2024 4 / 4

Для Fiat Toro Freedom-2024 за доплату отныне предусмотрен навигатор, а Toro Volcano-2024 получил более продвинутую мультимедиа-систему, плюс для последней версии обновили опциональный «черный» дизайн-пакет (темная решетка вместо блестящей). При этом, как и прежде, именно начиная с Volcano в салоне появляется вертикальный планшет.



Fiat Toro Ranch-2024 1 / 7 Fiat Toro Ranch-2024 2 / 7 Fiat Toro Ranch-2024 3 / 7 Fiat Toro Ranch-2024 4 / 7 Fiat Toro Ranch-2024 5 / 7 Fiat Toro Ranch-2024 6 / 7 Fiat Toro Ranch-2024 7 / 7

У дорогих Toro Ranch и Toro Ultra на верхней части рамки решетки добавлены полоски коричневого и красного цветов соответственно. А еще этим комплектациям достались диски нового дизайна. Топовые пикапы все так же имеют системы автоторможения, автоматического переключения света фар и предупреждения о выходе из занимаемой полосы. Собственная фишка Ultra (была и раньше) – жесткая крышка для грузовой платформы.



Fiat Toro Ranch-2024

Вся техника прежняя. В версиях Endurance, Freedom и Volcano пикап оснащен турбомотором 1.3 Turbo 270 Flex, который на бензине выдает 180 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 185 л.с. Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Fiat Toro Volcano также можно приобрести с турбодизелем 2.0 MultiJet II (170 л.с.) в сочетании с 9АКП, и только эта пара положена топовым Ranch и Ultra. У версий с 1.3 передний привод, дизельные пикапы по умолчанию полноприводные. Кстати, когда-то для Toro еще был предусмотрен двухтопливный мотор 1.8 EtorQ (135/139 л.с., бензин/этанол), но от него давно отказались.

Fiat Toro Ultra-2024 1 / 9 Fiat Toro Ultra-2024 2 / 9 Fiat Toro Ultra-2024 3 / 9 Fiat Toro Ultra-2024 4 / 9 Fiat Toro Ultra-2024 5 / 9 Fiat Toro Ultra-2024 6 / 9 Fiat Toro Ultra-2024 7 / 9 Fiat Toro Ultra-2024 8 / 9 Fiat Toro Ultra-2024 9 / 9

За Fiat Toro-2024 просят примерно 30 500 – 43 000 долларов. Позже посвежевшие пикапы бразильского производства доберутся и до других стран Латинской Америки. У Торо еще есть брат под брендом Ram, но пока неизвестно, получит ли этот пикап обновки.

