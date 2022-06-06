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  • Обновлённый пикап Renault Oroch на базе «первого» Дастера: теперь с полным приводом

Обновлённый пикап Renault Oroch на базе «первого» Дастера: теперь с полным приводом

06.06.2022 156 0 0

Рестайлинговый грузовичок Рено начали поставлять на экспорт. У машины новый интерьер и турбомотор, но если на производственной родине она бывает только с передним приводом, то на других рынках есть версия 4x4.

 

Премьера обновленного пикапа Рено состоялась в апреле в Бразилии – именно там и производят модель. Сам же грузовичок, напомним, в строю с 2015 года, он сделан на базе кроссовера Duster первой генерации (SUV тоже выпускает бразильский завод марки) и предназначен для стран Латинской Америки. Местный кросс перешел во второе поколение в 2020-м, того же ждали и от пикапа, однако компания решила ограничиться рестайлингом, попутно сократив грузовой версии имя: из Duster Oroch она превратилась в «просто» Oroch. В Бразилии продажи стартовали сразу после презентации, а теперь такой пикап начал осваивать другие латиноамериканские рынки – Oroch представлен в Колумбии и Мексике. И у экспортного варианта есть свои особенности.

Базовый Renault Oroch
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Базовый Renault Oroch
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Базовый Renault Oroch
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Базовый Renault Oroch
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На производственной родине грузовик сохранил базовый «атмосферник» 1.6 SCe (118 л.с. на бензине или 120 л.с. на распространенном в Бразилии этаноле), а вот в других странах Oroch доступен только с новым мотором – это бензиновая «турбочетверка» 1.3 TCe, которая пришла на смену атмосферному движку 2.0. На бразильском пикапе турбомотор выдает 162 или 170 л.с. (бензин/этанол соответственно), на экспортной версии – 154 л.с. И если в Мексике, как и в Бразилии, Renault Oroch бывает только с передним приводом, то в Колумбии можно купить и полноприводный пикап (к слову, версия 4x4 там была и у дореформенной модели с мотором 2.0).

Топовый Renault Oroch
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Топовый Renault Oroch
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Топовый Renault Oroch
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Мексиканцам предложена лишь топ-версия с вариатором (CVT – тоже новинка для модели). В Колумбии же четыре комплектации, и лишь одна – с CVT, остальным положена шестиступенчатая «механика» (в Бразилии вариатор есть исключительно у модели с 1.3 TCe). Любопытно, что даже самый дешевый колумбийский пикап имеет полный привод, а переднеприводный Renault Oroch там представлен в «околотоповой» версии (как раз с вариатором).

Что же касается дизайна, то он един для всех стран. Если сравнивать с дореформенным пикапом, то Oroch получил новые радиаторную решетку и передний бампер, в задних фонарях появились черные вставки, а надпись с названием модели на корме отныне выполнена гигантскими буквами. У дорогих комплектаций по-прежнему имеются дополнительные противотуманки в массивном корпусе, плюс накладки на колесных арках и рейлинги на крыше (и накладки, и рейлинги модернизировали).  Грузоподъемность – 680 кг.

На последней картинке — базовая версия
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На последней картинке — базовая версия
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На последней картинке — базовая версия
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Салон перекроили гораздо серьезнее, тут новая передняя панель в с горизонтальными дефлекторами обдува, как у «второго» Дастера, от кроссовера пикапу еще достались карты дверей и блок управления «климатом» с шайбами, в которых есть экранчики (климат-контроль положен богатым версиям, «в базе» — обычный кондиционер). «Приборка» с цифровым спидометром – это уже от латиноамериканского Renault Captur. А еще Renault Oroch обрел новую мультимедиа-систему (опять же, речь о дорогих версиях) – с «парящим» экраном. Список стандартного оборудования пополнили системы стабилизации, старт-стоп и помощи при трогании на подъеме.

В Колумбии за обновленный Oroch просят 22 400 – 25 600 долларов, в Мексике пикап обойдется примерно в 23 000 долларов. Позже такой пикап появится и в остальных странах Латинской Америки (полный привод еще имеется, например, в Аргентине и Чили). Компания Renault официально пока не сообщала, доберется ли Oroch до других регионов.

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