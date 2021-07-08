Другой обновлённый Каптюр: больше перемен во внешности, теперь только с турбомотором

Компания Renault раскрыла модернизированный паркетник, предназначенный для бразильского рынка. Внешне такой кросс перестал быть стопроцентной копией нашей версии, а еще у него сократили моторную гамму.

Как и в России, в Бразилии компактный кросс Рено дебютировал в 2016 году, для этой страны модель тоже производят локально. «Их» SUV является техническим близнецом нашего Kaptur, то есть и он построен на платформе B0, но имя у «бразильца» от евроверсии – Captur (у «старосветского» варианта изначально была другая «тележка», и он уже перешел в новое поколение). Российский паркетник пережил модернизацию в 2020-м, переехав на «модульную SUV-платформу» от Арканы (в Renault «тележку» называют новой, хотя она многое взяла от B0), а теперь представлен рестайлинговый бразильский Captur. К слову, новая платформа в релизе местного подразделения марки не упоминается, при этом, как и у российского Каптюра, в рулевом механизме отныне электрический усилитель.

Бежевый кросс — бразильский обновленный Renault Captur, синий — российский Kaptur после рестайлинга 1 / 2 Бежевый кросс — бразильский обновленный Renault Captur, синий — российский Kaptur после рестайлинга 2 / 2

Наш паркетник внешне мало изменился, а вот бразильский Captur обрел новый передний бампер, другими сделали светодиодные ходовые огни и противотуманки, последние к тому же перенесли выше. Вдобавок радиаторная решетка стала шире. Как и российскому Каптюру, топовому «бразильцу» положены LED-фары.



Внутри Renault Captur почти полностью повторил рестайлинговый Kaptur: тут более качественные материалы отделки, новые руль и центральный тоннель, рулевая колонка теперь с регулировкой по вылету, добавлен центральный бокс с подлокотником. Впрочем, есть одно существенное отличие от модели для РФ: у бразильского кроссовера с верхней части передней панели убрали лоток с крышкой.

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В Бразилии кросс и прежде был богаче и дороже нашего Каптюра, после рестайлинга «простых» версий у Captur так и не появилось. Уже «в базе» есть новая мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем (стартовые версии Kaptur имеют «магнитолу»), четыре подушки безопасности (у российского начального паркетника два эйрбэга), камера заднего вида, задний парктроник и круиз-контроль. В «средней» комплектации имеются светодиодные противотуманки, датчики света и дождя, климат-контроль. Ну а топовый паркетник – это камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон, аудиосистема Bose, полностью светодиодная оптика и дистанционный запуск двигателя.



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В первые годы своей карьеры Renault Captur был доступен с теми же «атмосферниками» 1.6 и 2.0, что и в России, правда, традиционно для Бразилии, они «питались» не только бензином, но и этанолом. В 2020-м двухлитровый мотор из местной гаммы убрали, а теперь и младший атмосферный движок отправлен в отставку: рестайлинговый Captur оснащен турбированным 1.3 TCe (162 л.с. на бензине и 170 л.с. на этаноле), который сочетается только с вариатором (от «механики» в Бразилии отказались еще в прошлом году). «Бразилец» по-прежнему предлагается лишь с передним приводом (машины с 4WD там не особо востребованы).



Обновленный Renault Captur для Бразилии

Напомним, российский обновленный Kaptur сохранил базовый мотор 1.6 (114 л.с.), он работает в паре с 5МКП или CVT. Двухлитрового «атмосферника» наш кросс тоже лишился, вместо него – тот самый 1.3 TCe, только на нашей модели он выдает 150 л.с. В РФ турбомотор также комплектуется исключительно вариатором. На нашем рынке Каптюр бывает с передним или полным приводом.



Бразильский обновленный Renault Captur стоит от 124 490 реалов (около 1 780 000 рублей по текущему курсу), в России цена рестайлингового Kaptur сегодня начинается с отметки в 1 206 000 рублей (2021 г.в.).

Между тем под европейским именем Captur паркетник Renault на платформе B0 еще выпускали в Индии, но там модель провалилась: в прошлом году индийский кросс сняли с производства.