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  • Аналог российского Renault Kaptur покинул Индию через два года после дебюта – не берут

Аналог российского Renault Kaptur покинул Индию через два года после дебюта – не берут

19.06.2020 278 0 0

На данный момент индийская линейка Renault состоит из трех моделей. Впрочем, в будущем гамму пополнит другой паркетник – он окажется меньше и дешевле Дастера.

 

В России кроссовер Renault Kaptur на платформе B0 стартовал в 2016-м, в том же году аналогичная модель прописалась в Бразилии (оттуда ее поставляют и в другие страны Южной Америки), а в 2017-м она также встала на конвейер завода в Индии (продажи там стартовали в ноябре). Причем южноамериканская и индийская версии зовутся европейским именем Captur («старосветский» кросс и в прежнем, и в новом поколении делит «тележку» с хэтчем Clio). И вот, спустя два с небольшим года после премьеры, кросс покинул Индию. Основная причина – слабый спрос.

Так, в 2018-м, в свой первый полный год на рынке, Captur разошелся тиражом всего в 3490 экземпляров, а в 2019-м продажи рухнули вдвое (1782 единиц). Для сравнения, Hyundai Creta в Индии в 2018-2019 гг. обрела 120 905 и 99 736 владельцев соответственно. Даже родственный модели Renault паркетник Nissan Kicks (для Индии его тоже перевели на платформу B0), не оправдавший надежд компании, популярнее Captur: в прошлом году на Ниссане выбор остановили 4776 клиентов.

Индийский Renault Captur
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Индийский Renault Captur
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Некоторые индийские СМИ считают, что кросс Renault проиграл конкурентам в плане дизайна и доступного оборудования. При этом на старте продаж он стоил дороже главных соперников (в 2019-м начальную цену снизили, но было уже поздно). Ну а последней каплей стало введение в Индии новых эконорм BS6 (аналог Евро-6): в Renault отказались от дизеля, решив, что его модернизация окажется слишком затратной.

Таким образом, сегодня в индийской линейке марки остались три модели: кроссовер Duster предыдущего поколения (у местной версии свой дизайн, не такой, как в РФ), хэтч Kwid и родственный ему компактвэн Triber. В конце этого – начале следующего года индийцам предложат совершенно новый паркетник, это будет дешевая модель длиной менее четырех метров, она попробует переманить покупателей у Hyundai Venue.

Индийский Renault Captur

В Бразилии производство Captur сворачивать не собираются, напротив, в 2021-м там модель обновят по образцу нашего свежего Kaptur: южноамериканский кросс также получит турбомотор 1.3, созданный Renault вместе с Daimler. Кстати, минувший год Renault Captur закончил на бразильском рынке в «плюсе» — реализовано 28 660 единиц (+8% по сравнению с 2018-м). В России же в прошлом году продано 25 799 автомобилей Kaptur (-14%).

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