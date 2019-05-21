Кроссовер Hyundai Venue оказался дешевле не только Креты, но и Соляриса

Компания Хёндэ запустила в продажу свой новый паркетник «начального уровня». Кросс доступен с тремя моторами на выбор.

Паркетник Hyundai Venue дебютировал в апреле этого года, причем марка провела двойную премьеру: модель одновременно показали в Нью-Йорке и Индии. Кстати, презентация индийской версии прошла на корабле в Аравийском море. Американцам кросс придется подождать до осени, в Штаты будут поставлять машины корейской сборки. В Индии же продажи новинки стартовали сегодня, 21 мая, там покупателям предлагаются автомобили локального производства.

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Длина индийского Venue равна 3995 мм – на 41 мм меньше, чем у американского варианта. Колесная база «индийца» – 2500 мм против 2520 мм у предназначенной для США модели. Разница в размерах объяснятся тем, что в Индии машинам длиной до четырех метров положены налоговые льготы. Ну и для сравнения, габариты нашей Креты: длина – 4270 мм, расстояние между осями – 2590 мм.

Индийцам Venue предлагается с тремя моторами – это бензиновые атмосферная «четверка» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.), а также турбодизель 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой», остальные два – с 6МКП. Литровому турбодвижку еще положена роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

В «базе» у Hyundai Venue имеются 15-дюймовые колеса, пара подушек безопасности, ABS и EBD, кондиционер, задние датчики парктроника. В топовой версии есть 16-дюймовые диски, светодиодные дневные ходовые огни, боковые подушки и шторки безопасности, ESC, мультимедийная система с сенсорным экраном и функцией распознавания голоса, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфонов, климат-контроль, система бесключевого доступа, люк с электроприводом. За доплату также предусмотрена двухцветная окраска кузова.

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О том, что Venue окажется дешевле Creta, было известно и раньше. Но прайс-лист новинки все равно приятно удивил: маленький кросс доступнее не только Креты, но и седана Hyundai Verna – так в Индии зовется модель, у нас известная под именем Solaris.

Venue с мотором 1.2 стоит 650 000 – 720 000 рупий (в зависимости от комплектации), что эквивалентно примерно 603 000 – 668 000 рублей по актуальному курсу. Цена дизельного кросса лежит в диапазоне от 775 000 до 1 084 000 рупий (около 719 000 – 1 005 000 рублей), паркетник с бензиновой «турботройкой» обойдется в 821 000 – 1 110 500 рупий (761 000 – 1 030 000 рублей). Индийская Hyundai Creta стоит от 960 000 рупий (890 000 рублей), а Verna – от 809 000 рупий (750 000 рублей).

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Из конкурентов Venue в Индии дешевле только Tata Nexon (от 649 000 рупий или 602 000 рублей), однако эта модель уступает Hyundai Venue в плане оснащения – например, у базового Nexon нет парктроника. Кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza стоит от 768 000 рупий (712 000 рублей), Ford EcoSport обойдется минимум в 783 000 рупий (726 000 рублей), а цена Mahindra XUV300 (переделанный SsangYong Tivoli) начинается с отметки в 790 000 рупий (733 000 рублей).

В США Hyundai Venue будет доступен с безальтернативным «атмосферником» SmartStream Gamma 1.6 MPI мощностью 124 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод также только передний. Зато американской версии еще обещаны подогрев передних кресел, системы предотвращения фронтального столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, мониторинга «слепых» зон.

Третьим рынком после Индии и США для Venue, вероятно, станет родная Корея. А вот появится ли бюджетный паркетник в России – на данный момент неизвестно.