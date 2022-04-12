Пикап Renault Oroch на базе старого Дастера: модный салон и турбомотор

Четырехдверный пикап Renault Duster Oroch в строю с 2015 года, он сделан на базе кроссовера Duster первого поколения. Грузовую модификацию продают в странах Латинской Америки, производство налажено в Бразилии, где также выпускают и SUV марки Рено. В 2020-м бразильский кросс перешел во второе поколение, того же ждали и от грузовичка. Однако затем выяснилось, что новой генерации Duster Oroch пока не будет – компания решила провести рестайлинг актуальной модели. Премьера модернизированного пикапа состоялась сегодня на производственной родине, то есть в Бразилии. А еще такому грузовику сократили имя – теперь это просто Renault Oroch.

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Пикап получил новую радиаторную решетку и другой передний бампер (благодаря ему увеличен угол въезда), основные противотуманки перенесли ниже, при этом у топовой версии (она-то и запечатлена на фирменных фото, после рестайлинга называется Outsider) по-прежнему имеются дополнительные противотуманные фары в массивном корпусе. Кроме того, изменены накладки на колесных арках (они тоже положены дорогому исполнению) и дизайн дисков (но они все так же 16-дюймовые), в фонарях появились черные вставки, на крыше установили иные рейлинги, а надпись Oroch на корме отныне выполнена гигантскими буквами. Грузоподъемность – 680 кг.



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Салон перекроили гораздо серьезнее, причем его оформили в стиле сразу двух кроссоверов Renault. Так, передняя панель с горизонтальными дефлекторами обдува – это по мотивам «второго» Дастера, от него же пикапу достались блок управления «климатом» с шайбами, в которых есть экранчики, и карты дверей. «Приборка» с цифровым спидометром – это уже от бразильского Renault Captur. Но есть и своя «фишка»: Oroch обрел мультимедийную систему с «парящим» 8-дюймовым экраном (у кроссоверов дисплей встроен в панель). Список стандартного оборудования пополнила система стабилизации. Также в арсенале модели значатся противобуксовочная система, система помощи при подъеме, камера заднего вида.



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Главная техническая обновка – «турбочетверка» 1.3 TCe, которую ставят и на местные Captur и Duster (нам этот двигатель тоже знаком, он положен и российским Дастеру и Kaptur). В Бразилии турбомотор традиционно «питается» не только бензином (162 л.с.), но и этанолом (170 л.с.). Турбодвижок комплектуется вариатором – и это тоже новинка для пикапа.



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Как и предполагалось, 1.3 TCe пришел на смену двухлитровому «атмосфернику» (143 л.с. на бензине и 148 л.с. на этаноле), правда, турбомотором и CVT оснащается только топовый Oroch Outsider. А версии попроще доступны с прежним атмосферным двигателем 1.6 SCe (118/120 л.с.), но он отныне сочетается с шестиступенчатой «механикой» (прежде была 5МКП). Полного привода у дореформенной бразильской модели нет, для рестайлингового грузовичка он тоже не предусмотрен – только передний. Впрочем, в других странах версия 4x4 имеется.



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В Бразилии уже объявлены цены: за Renault Oroch просят примерно 22 500 – 29 000 долларов. Для сравнения, кроссовер Renault Duster второго поколения там стоит где-то от 21 000 долларов.

