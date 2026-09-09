Пиротехническое шоу, умные датчики и скандал с Takata: как работают подушки безопасности

Из-за того, что подушки безопасности срабатывают только однажды, причем далеко не в самый приятный момент, многим кажется, что это одноразовая система, которая в обычных условиях эксплуатации абсолютно не задействована. Однако это не совсем так. Для того, чтобы правильно и четко сработать точно в этот не самый приятный момент, SRS (Supplemental Restraint System – дополнительная система удержания) функционирует постоянно. Пока всё работает штатно, мы этого даже не замечаем, но порой что-то иногда может пойти не так, и тогда систему придется срочно возвращать в исправное состояние. Вот как раз о диагностике подушек безопасности и возможных неисправностях мы сегодня и расскажем.

Подробно объяснять, что такое подушки безопасности и как они работают, думаем, не надо. Но напомним главное, потому что это поможет лучше понять, из-за чего могут возникать те или иные неисправности.

Сложная система

Подушки безопасности – составная и неотъемлемая часть достаточно сложной системы SRS. В общем случае она состоит из более чем десятка устройств. Каждое из них играет очень важную роль в срабатывании подушек в нужный момент.

Блок управления подушками безопасности/SRS (обычно именуемый ACU – Airbag Control Unit) – это, как и любой другой блок управления, «мозг» системы. Он работает постоянно после включения зажигания и отслеживает сигналы от различных датчиков, установленных по всему автомобилю. В момент удара ACU в течение тысячных долей секунды обрабатывает получаемую от них информацию и принимает решение о срабатывании подушек. Кроме того, при включении зажигания им выполняется самодиагностика системы. Если какой-либо из компонентов неисправен или обнаруживаются неверные сигналы, на приборной панели загорается аварийная сигнализация в виде «беременного мужика». На самом деле, конечно, это стилизованное изображение человека, перед которым раскрылась подушка безопасности.

Датчики удара – основной источник данных для блока управления. Точно откалиброванные сенсоры устанавливаются по всему периметру кузова (в зависимости от комплектации конкретной модели). Датчики лобового столкновения, расположенные спереди, определяют фронтальные удары и удары со смещением. Датчики бокового удара находятся в дверных панелях, стойках, крыльях и других элементах по обоим бортам автомобиля. Они характеризуются большим быстродействием (в среднем — 10-15 миллисекунд), чем лобовые датчики, поскольку должны срабатывать быстрее из-за меньшего расстояния между пассажирами и точкой удара. Датчики опрокидывания реагируют на наклоны и переворачивания и активизируют, как правило, шторки безопасности или подушки, выполняющие их функцию.

Современные датчики, применяемые в системах с многоступенчатыми подушками безопасности, не просто фиксируют факт удара, но и измеряют силу и скорость замедления, динамику столкновения, угол удара и характер ударной волны. Это дает возможность системе приводить в действие лишь те подушки безопасности и с такой интенсивностью, как это необходимо в каждом конкретном столкновении. С другой стороны, их настройки исключают срабатывание при незначительных воздействиях, возникающих при проезде неровностей, несущественном притирании и прочих мелких неприятностях.

Фото: BMW

Газогенератор при столкновении очень быстро (обычно за 20-30 миллисекунд) наполняет подушку газом. Один из его ключевых элементов – пиропатрон, благодаря которому запускается контролируемая химическая реакция с образованием большого количества газа, преимущественно – азота. Типы газогенераторов различаются и включают в том числе более экологичные и стабильные системы подачи сжатого газа.

Подушки безопасности – это обычно термостойкий нейлоновый или полиэстеровый мешок с вентиляционными отверстиями, позволяющими после срабатывания сбрасывать давление для предотвращения травм.

Фото: Mercedes-Benz

Часовая пружина – специальное устройство, обеспечивающее непрерывное электрическое соединение между рулевым колесом и бортовой системой электропитания. О ней мы рассказывали весьма подробно.

Датчики давления на сиденьях определяют присутствие человека, а наиболее современные модели умеют даже измерять его вес. Это помогает обеспечивать наиболее правильное срабатывание подушек или их несрабатывание, если в кресле никого нет.

Индикатор SRS на приборной панели на несколько секунд загорается при запуске двигателя, пока система проводит самодиагностику. Если пиктограмма не погасла, это значит, что в системе обнаружен какой-то дефект. Поскольку это индикатор системы в целом, а не только подушек, некоторые сотрудники Госавтоинспекции трактуют его как неисправность ремней безопасности и запрещают эксплуатацию транспортного средства с наложением соответствующего штрафа. Подобные решения могут и должны быть оспорены, потому что горящий индикатор не дает четкого указания на поломку конкретного элемента.

Преднатяжитель ремня безопасности работает вместе с подушками. Время его срабатывания также измеряется миллисекундами, и за счет очень быстрого, фактически моментального подтягивания ремня фиксирует человека на сиденье, устраняя провисание и снижая риск травм. Так же, как и сами подушки, преднатяжители – одноразовые устройства и после срабатывания подлежат утилизации.

Фото: Audi

Кроме этих элементов в работе SRS задействованы электропроводка, резервный источник питания (конденсатор, обеспечивающий питание и срабатывание подушек даже тогда, когда основная АКБ разряжена или повреждена) и выключатель подушки безопасности пассажира, если он предусмотрен комплектацией автомобиля. Все эти компоненты позволяют всего за несколько миллисекунд провести анализ удара, отдать сигнал исполнительным механизмам и привести в действие подушки и преднатяжители ремней.

Работа над ошибками

Самым главным признаком неисправностей SRS является горящая лампочка аварийной сигнализации на приборной панели.

Фото: Bestway

Если вы с ней столкнулись и у вас есть диагностический прибор, можете прочитать коды ошибок. Относящиеся к системе SRS в протоколе OBD-II начинаются с буквы «В» – Body, то есть «кузов». Они начинаются с В0100, говорящей о неисправности цепи подушки безопасности, и с некоторыми исключениями заканчиваются на В0118 – «Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении».

Кроме того, еще есть ошибки с кодами от В0560 до В0563, свидетельствующие о проблемах с цепью лампы аварийной сигнализации. Их тоже нужно принимать во внимание, потому что эта цепь может выйти из строя при работоспособной SRS.

По многим из этих ошибок уже можно понять, в каком направлении придется копать. Так, плохой контакт в цепи – одна из самых частых причин неисправности SRS. Также нередко к появлению аварийной сигнализации приводят сбоящие датчики и неисправности часовой пружины.

Поэтому прежде чем бить тревогу и отправляться к специалисту, стоит самостоятельно выполнить несколько контрольных мероприятий, изучив состояние цепи и первым делом проверив предохранители, которые имеют свойство перегорать просто от возраста. Хотя, по большому счету, начинать всегда надо с проверки отзывных компаний. Это совершенно особый случай, о котором мы расскажем отдельно.

Фото: Колёса.ру

Небезопасная безопасность

В прошлом десятилетии мировой автопром был потрясен и унижен грандиозным скандалом с компанией Takata. Все началось в 2013 году, когда сразу несколько автобрендов инициировали отзывные кампании из-за подушек безопасности производства этой фирмы, которая на тот момент занимала, по разным оценкам, от 20 до 30% глобального автомобильного рынка систем безопасности. В итоге к дилерам отправилось около 3,6 миллионов автомобилей во множестве стран.

Но это были еще цветочки, поскольку сообщения о трагических происшествиях с подушками Takata приходили со всего света. Не будем тут описывать ужасы случившегося – при желании вы и сами без труда найдете подробности. Однако скажем, что довольно быстро частный случай производственных дефектов, которых в автопроме немало, превратился в действительно международную проблему, затронувшую все обитаемые материки планеты.

Руководство Такаты оправдывалось и принимало меры, сообщало о том, что нарушения исправлены, а ущерб компенсирован, но маховик было уже не остановить. По всей видимости, нарушений и дефектов было слишком много, и изначально озвученными ошибками при производстве взрывчатых веществ и ненадлежащим хранением химических компонентов дело не ограничивалось. В пользу этого говорит и то обстоятельство, что в 2014 году появились сообщения о травмах, которые получали водители и пассажиры из-за летящих при срабатывании подушек металлических осколков.

Фото: Toyota

В итоге в 2018 году компания была ликвидирована, а ее руководству предъявлены обвинения. Но отзывы и трагедии не остановились, они идут и сейчас. О масштабах можно судить по такой цифре: на январь 2024 года было отозвано свыше 100 миллионов автомобилей более чем 20 автопроизводителей, а 35 человек из-за некорректного раскрытия небезопасных подушек безопасности Takata погибли.

Поэтому в случае возникновения каких-либо сомнений в отношении подушек сразу же проверяйте списки актуальных отзывов. И ни в коем случае не стирайте ошибки: их сброс не устранит причину, они обязательно появятся вновь. А вы подвергните свою жизнь и жизнь своих пассажиров неоправданному риску. В этом случае вкусом шампанского он однозначно не оправдывается.