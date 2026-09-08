Японский пикап ведёт свою историю с 1978 года, именно тогда он дебютировал в виде компактного грузовичка с двумя дверьми. Сегодня на конвейере уже шестое поколение модели, которая на некоторых рынках предлагается под именем Triton, оно было представлено летом 2023 года. За три года производства модель получила несколько особых версий, среди которых приключенческая и лимитированная для фермеров. Кроме того, она стала основой для нового пикапа Nissan Navara.

Нынешний Mitsubishi L200/Triton 1 / 3 Нынешний Mitsubishi L200/Triton 2 / 3 Нынешний Mitsubishi L200/Triton 3 / 3

Теперь же на очереди плановый рестайлинг. Пока не было шпионских фотографий или иной информации о его внешнем виде, однако мы можем ориентироваться на самую яркую новинку Mitsubishi последних лет — возрождённый внедорожник Pajero, который сделан на базе нынешнего пикапа L200/Triton. Вполне вероятно, что у него будет позаимствована передняя часть в новом стиле с вертикальными фарами и объединяющей их светодиодной полосой габаритных огней. Обновление наверняка затронет и заднюю часть, где можно ожидать появление фонарей с новой начинкой (мы сделали вариант в стиле того же Паджеро) и доработанный задний борт.

Рендер нового Mitsubishi L200/Triton

Нынешний L200 построен на новой стальной раме с увеличенной на 65% процентов площадью поперечного сечения по сравнению с предшественником. Двигатель единственный — 2,4-литровый 4-цилиндровый турбодизель 4N16 с тремя уровнями мощности: 150 л.с. (330 Нм), 184 л.с. (430 Нм), 204 л.с. (470 Нм). После рестайлинга можно ожидать увеличения мощностных показателей, в том числе за счёт появления гибридных модификаций.

Рендер нового Mitsubishi L200/Triton

Премьера обновлённого пикапа может состояться ближе к 2028 году. Между тем, недавно был представлен обновлённый план развития Mitsubishi в США.