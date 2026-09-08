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  • Changan готовит большой кроссовер Avatr 9 в новом стиле: официальные изображения

Changan готовит большой кроссовер Avatr 9 в новом стиле: официальные изображения

08.09.2026 3415 1 1
Changan готовит большой кроссовер Avatr 9 в новом стиле: официальные изображения

Новый SUV марки Avatr предложат в трехрядном исполнении и с технологиями Huawei. Модель точно электрифицирована, но подробности о начинке раскроют позже.

Премиальный бренд Avatr – это совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL. Дебютными моделями стали кроссовер Avatr 11 и седан Avatr 12, затем гамму пополнили младшие паркетник Avatr 07 и четырехдверка Avatr 06, а в этом году на рынок вышли универсал Avatr 06T и кроссовер Avatr 07L. Так вот теперь снова анонсировано расширение линейки – марка опубликовала изображения большого SUV. Грядущий паркетник пока обозначен как Avatr 9 Series, точное название – Avatr 9 или Avatr 09 – узнаем позже. Но пока для удобства будем использовать имя Avatr 9. Кстати, о том, что Avatr выпустит некий крупный SUV, сообщалось еще в прошлом году. Тот проект был известен как G618. Вполне возможно, что «девятка» и является его серийным воплощением.

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Если все предыдущие модели бренда внешне перекликаются между собой, то экстерьер Avatr 9 выполнен в совершенно новом для бренда стиле. Кроссовер получил еще более мудреную головную оптику: сверху расположены раздельные секции дневных ходовых огней, ниже идут блоки основных фар, к которым вдобавок пристыкованы вертикальные плашки, состоящие из светящихся же «штрихов». А по центру красуется массивная глухая вставка с рельефным узором. В нижней части переднего бампера, видимо, имеются активные заслонки.

Avatr 9 также достались полускрытые ручки дверей, стеклянная крыша и монофонарь. Есть и автопилот с лидаром над лобовым стеклом – этот комплекс, разумеется, от Huawei, как и прочая электроника. Наконец, предусмотрена двухцветная окраска а ля «старый люкс». Размеры нового кроссовера пока не озвучены.

Салон еще не продемонстрировали. Впрочем, и на имеющихся картинках видно, что Avatr 9 будет доступен в трехрядном исполнении. Также не исключено, что на передней панели установлено модное ныне в Китае единое табло.

О технике Avatr 9 тоже пока не рассказали. Но и так понятно, что кроссовер электрифицирован. Судя по наличию двух лючков спереди и сзади, перед нами – гибрид. Скорее всего, полноприводный. Вполне возможно, что новый SUV будет доступен и с полностью электрической начинкой.

В Китае Avatr 9 ждут в продаже в конце текущего года, так что больше подробностей должно появиться уже совсем скоро.

Обновлено

Сыграть в «интригу» у марки Avatr не получилось. Новый кроссовер засветился в свежем каталоге Минпрома КНР. Причем в сертификационных документах паркетник заявлен как Avatr T09, хотя товарное имя все же узнаем уже после официальной презентации.

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Длина кроссовера равна 5285 мм, ширина – 2025 мм, высота в зависимости от комплектации – 1810 или 1820 мм. Колесная база – 3150 мм. Для модели предусмотрены 21- или 22-дюймовые диски. Кроссовер предложат в шестиместном исполнении.

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Как и ожидалось, новинка Avatr представляет собой подзаряжаемый гибрид, таких модификаций две. Базовая – это бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.) и два электромотора (спереди и сзади) мощностью 245 и 421 л.с. Силовая установка второй версии включает бензиновый турбомотор 2.0 (211 л.с.) и сразу три электродвигателя – один спереди (245 л.с.) и два сзади (каждый мощностью 306 л.с.). По предварительным данным, кроссовер укомплектован батареей емкостью 71,24 кВт*ч.

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1 комментарий
08.09.2026 16:42
Brab Keo

а ничё такой, красивее Skynomad'a уж точно

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