Гибридный кроссовер Avatr 07 готовится к старту продаж в России: первые подробности

Бренд Avatr поделился подробностями о третьей модели для российского рынка – паркетнике с индексом 07. Модель предложат с гибридной установкой, с задним или полным приводом.

Премиальная марка Avatr – это совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL. На российский рынок бренд официально вышел в 2025 году, у нас его продажами занимается местное подразделение Changan. Сейчас локальная гамма включает электрические кроссовер Avatr 11 и седан Avatr 12. А скоро линейку пополнит младший паркетник Avatr 07. Сегодня пресс-служба Changan объявила о том, что «семерка» уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а также поделилась первыми подробностями о нашей версии.

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Напомним, что в Китае кроссовер Avatr 07 дебютировал в 2024-м, в июле нынешнего года модель там обзавелась удлиненной и модернизированной версией с приставкой L. Но для нас пока заявлен исходный паркетник. Причем это будет первая гибридная модель Avatr в России – и только такая модификация заявлена для нашего рынка, тогда как в Поднебесной у «семерки» еще есть электрические варианты.

Avatr 07 для России

Судя по картинкам, сопровождающим сегодняшний пресс-релиз, внешне предназначенный для России кроссовер от модели для КНР ничем не отличается. Разве что у нашего паркетника нет лидара над лобовым стеклом. Зато и в РФ у Avatr 07 будет исполнение с камерами вместо наружных зеркал. Среди прочих особенностей дизайна экстерьера – мудреная головная оптика, безрамочные двери с выдвижными ручками и сделанные в виде узких раздельных полосок задние фонари. Кроме того, Avatr 07 имеет полноценный пятидверный кузов, тогда как у старшего кроссовера Avatr 11 крышка багажника поднимается без заднего стекла (как у седана).

Avatr 07 для России

Длина нашего младшего кроссовера равна 4825 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2940 мм. Для сравнения, размеры Avatr 11 для России: 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1601 мм, расстояние между осями – 2975 мм.

Avatr 07 для Китая, версия с привычными наружными зеркалами 1 / 3 Avatr 07 для Китая, версия с привычными наружными зеркалами 2 / 3 Avatr 07 для Китая, версия с привычными наружными зеркалами 3 / 3

Пятиместный интерьер адресованной РФ «семерки» еще не показали. Впрочем, внутри наша версия тоже наверняка повторила кроссовер для Китая. То есть в салоне установлены «сплющенный» руль, узкое табло почти на всю ширину передней панели (у машин с камерами вместо зеркал есть дополнительные дисплеи по бокам того самого табло) и крупный основной планшет мультимедийной системы.

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Avatr 07 – это последовательный гибрид, его бензиновая турбочетверка 1.5 работает только в режиме генератора. В России кроссовер предложат с задним или полным приводом. Мощность электромотора первой модификации составляет 314 л.с., два электродвигателя полноприводного Avatr 07 вместе выдают 502 л.с. Для паркетника заявлена одна батарея от CATL емкостью 39,05 кВт*ч. Заднеприводный Avatr 07 в электрорежиме проедет 207 км, полноприводный – 197 км. Правда, эти показатели рассчитаны по устаревшему режиму NEDC.

Больше информации о гибридном кроссовере Avatr 07 для России раскроют в ближайшее время. Старший электрокросс Avatr 11 2025 года выпуска без учета акций сегодня стоит от 7 750 000 рублей, электрокар 2026 года производства обойдется минимум в 7 990 000 рублей. Гибридная «семерка», очевидно, будет дешевле.