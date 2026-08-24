Седан Hyundai Ioniq V предложен в двух вариантах мощности

Компания Hyundai открыла в Китае прием предварительных заказов на эффектную электрическую четырехдверку Ioniq V. Новинка доступна с передним приводом, у электромотора два варианта мощности, батарею тоже можно выбрать.

О полноценном запуске в Поднебесной суббренда Ioniq компания Hyundai сообщила в апреле текущего года. Такое название там будут носить модели локального производства СП Beijing Hyundai, причем машины созданы с учетом предпочтений местной публики. А еще интересно то, что, в отличие от других регионов, в Китае в гамму Ioniq войдут не только электрокары, но и гибриды. Впрочем, первенцем все же стал электромобиль – эффектный седан Hyundai Ioniq V, который «вырос» из концепта Ioniq Venus. Серийную четырехдверку продемонстрировали в апреле же на Пекинском автосалоне. Ну а в рамках проходящей в эти дни выставки в Чэнду объявили предварительные цены Ioniq V и открыли прием заявок. Состав всех комплектаций полностью еще не раскрыт, но основные вводные уже имеются.

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Несмотря на то, что Ioniq V заявлен в качестве модели, созданной специально для Китая, в его основе лежит глобальная платформа E-GMP, на которой построены многие другие электромобили концерна Hyundai-Kia. Угловатый дизайн экстерьера китайским «эксклюзивом» тоже не является – в аналогичном стиле выполнены свежие «мировой» седан Hyundai Avante/Elantra и кроссовер Hyundai Tucson. Впрочем, главные фишки Ioniq V – это даже не обилие «острых» граней, а клиновидный силуэт и однообъемный профиль. Электрокару также достались стеклянная крыша и безрамочные двери с полускрытыми ручками.

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Длина Hyundai Ioniq V равна 4900 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2900 мм. Объем багажника составляет 465 литров, дополнительного отсека под крышкой капота нет. Предусмотрены 17- или 19-дюймовые диски.

В салоне – единое 27-дюймовое табло мультимедийной системы с разрешение 4K, оно идет уже в базе. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. Перед водителем установлен узкий приборный экран, ведь роль основной приборки возложена на проекционный дисплей.

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Седан еще получил трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. За доплату можно заказать съемный блок физических клавиш, которые дублируют основные настройки, вшитые в табло. В списке оборудования также заявлен комплекс водительских ассистентов от Momenta, но лидара над лобовым стеклом нет.

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Hyundai Ioniq V предложен с передним приводом, у электромотора два варианта мощности. «Простые» версии – это двигатель мощностью 190 л.с., мотор более дорогих исполнений выдает 228 л.с. При этом максимальный крутящий момент одинаковый – 250 Нм. Седан с базовым электродвижком оснащен батареей емкостью 53,5 кВт*ч, с топовым – аккумулятором на 66,8 кВт*ч. В зависимости от версии запас хода варьируется от 520 до 650 км по циклу CLTC.

Сейчас за Hyundai Ioniq V просят 119 900 – 139 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,48 млн – 1,73 млн рублей по актуальному курсу. Не исключено, что после запуска «живых» продаж, реальные цены окажутся ниже. Кстати, китайские СМИ пишут, что впоследствии Ioniq V все же доберется и до других стран, но списка экспортных рынков пока нет.