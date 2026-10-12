Alfa Romeo Cuorerosso: эффектный концепт-манифест с мощным V6 и полным приводом

Итальянская марка Alfa Romeo, входящая в состав корпорации Stellantis, показала на Парижском автосалоне концепт Cuorerosso, предвещающий облик её будущих серийных новинок. В ближайшие годы таких новинок будет немного.

Весной этого года корпорация Stellantis представила новую стратегию развития под названием FaSTLAne 2030: марка Alfa Romeo в ней лишилась глобального статуса и теперь позиционируется как региональная, ориентированная главным образом на европейский рынок.

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Региональный статус означает, что бурного развития Alfa Romeo ждать не стоит, новинок в ближайшие годы будет немного: на данный момент официально анонсированы только компактный кроссовер C-SUV (ожидается в четвёртом квартале 2027 года) и мелкосерийный спорткар от подразделения спецпроектов Bottega Fuoriserie, которое было запущено в конце прошлого года и обслуживает одновременно марки Alfa Romeo и Maserati.

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Концепт Cuorerosso (его название переводится с итальянского на русский как «красное сердце») показывает, как будет эволюционировать фирменный стиль Alfa Romeo. Cuorerosso описан в пресс-релизе как купе с посадочной формулой 2+2, при этом дверей у него четыре, задние открываются в противоположную передним сторону, а центральных стоек в кузове нет. С кормы этот концепт почему-то напоминает раллийную легенду 1970-х Lancia Stratos. Габаритная длина Cuorerosso — 4700 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1331 мм, колёсная база — 2930 мм.

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Cuorerosso не предвещает какую-то конкретную новую модель, хотя в теории мог бы вполне превратиться в наследника постаревшего седана Giulia, производство которого завершится в 2027 году вместе с родственным кроссовером Stelvio. В пресс-релизе сказано, что грядущие новые модели Alfa Romeo будут иметь различные гибридные и полностью электрические силовые установки. Конкретно Cuorerosso, как сказано, мог бы быть оснащён мощной гибридной силовой установкой на базе 2,9-литрового бензинового двигателя V6, при этом заявлен честный полный привод с углепластиковым карданным валом и автоматическая гидромеханическая коробка передач. Весит Cuorerosso порядка 1750 кг.

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Салон Alfa Romeo Cuorerosso напоминает внутренности арбуза — много красного цвета с чёрными вкраплениями. Сплюснутый руль снабжён тремя физическими переключателями и меткой центрального положения. Щиток приборов выполнен в виде двух скользящих по горизонтали круглых электронных циферблатов: в режиме Immersivo циферблаты разведены, а в режиме Concentrato сливаются в один, отображая только самые необходимые показания. Парящая центральная консоль с текстурой раскалённой лавы — это комбинация мультимедийного экрана и крупных физических органов управления, которыми будет удобно пользоваться вслепую во время езды. Бардачок представляет собой отстёгивающуюся сумку с ручками-ремешками, которую можно взять с собой.

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Отзывы публики на концепт Cuorerosso в основном очень хорошие — это означает, что Alfa Romeo знает, как делать красивые автомобили. Вопрос в том, что в итоге реально выйдет на рынок с учётом всех имеющихся объективных и субъективных ограничений. Пока что продажи Alfa Romeo продолжают снижаться: по данным ACEA, за первые восемь месяцев текущего года итальянская марка смогла реализовать в Европе 31 543 автомобиля, что на 22% меньше, чем в январе-августе 2025-го.