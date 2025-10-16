Заводы ×
  • Производство нынешних Alfa Romeo Giulia и Stelvio продлено на два года

Производство нынешних Alfa Romeo Giulia и Stelvio продлено на два года

16.10.2025 145 0 1

Завод Stellantis в итальянском Кассино продолжит производство актуальных седана Alfa Romeo Giulia и кроссовера Alfa Romeo Stelvio как минимум до середины 2027 года, потому что их преемники пока не готовы — они отправлены на реинжиниринг.

Ещё минувшей весной зарубежные СМИ сообщали, что нынешним Alfa Romeo Giulia и Stelvio на платформе Giorgio осталось жить всего несколько месяцев — мол, желающим купить эти модели в их нынешним виде стоит поторопиться. Однако затем выяснилось, что преемники на платформе STLA Large не готовы. Точнее они готовы, но только как электромобили, версии с ДВС изначально запланированы не были, и теперь инженеры «прикручивают» ДВС к новым Giulia и Stelvio, на это нужно время.

Напомним, что после образования корпорации Stellantis в 2021 году многие её бренды были приговорены к полному «озеленению»: предполагалось, что Alfa Romeo станет на 100% электромобильным брендом уже в 2027 году. Начавшееся в 2023 году глобальное замедление спроса на электромобили спровоцировало кризис в Stellantis и привело к смене гендиректора: с лета этого года корпорацию возглавляет итальянец Антонио Филоса, сейчас он в авральном режиме корректирует прежнюю ошибочную стратегию развития — возвращает ДВС везде, где это возможно.

Вчера состоялась презентация обновлённого младшего кроссовера Alfa Romeo Tonale, на ней гендиректор итальянской марки Санто Фичили и заявил, что принято решение продлить выпуск актуальных моделей на платформе Giorgio до 2027 года включительно, потому что нужно, чтобы завод в Кассино работал (здесь также собирают соплатформенный кроссовер Maserati Grecale), а в модельном ряду Alfa Romeo не должно быть дыр. Когда появятся преемники, пока точно неизвестно — ориентировочно в течение 2027 года либо в начале 2028 года.

Нынешняя Alfa Romeo Giulia выпускается с 2015 года, кроссовер Stelvio встал на конвейер в 2016-м, последний рестайлинг обе модели пережили в 2023 году. Популярность немолодых Giulia и Stelvio на основном для них европейском рынке падает: по данным JATO Dynamics, их продажи с января по август текущего года составили 2307 шт. (-24% по сравнению с АППГ) и 4749 шт. (-40%) соответственно. Тем не менее их будут тянуть до 2027 года, потому что лучше так, чем никак — на наш взгляд, это грамотное решение.

седан кроссовер производство бизнес заводы Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia Alfa Romeo Stelvio

 

