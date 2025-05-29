Дебют и старт производства новых Alfa Romeo Stelvio и Giulia могут отложить

Изначально предполагалось, что итальянская марка Alfa Romeo, входящая в состав Stellantis, полностью перейдёт на электромобили уже к 2027 году. На фоне этого плана компания разрабатывала Giulia и Stelvio нового поколения только с «зелёной начинкой», однако вскоре многим производителям, в том числе мультибрендовому автогиганту, пришлось признать, что процесс «озеленения» авторынка движется очень медленно. В результате в Alfa Romeo официально объявили о том, что у Giulia и Stelvio следующей генерации будут в том числе версии с гибридными установками с двигателями внутреннего сгорания в основе.

На фото: актуальный кроссовер Alfa Romeo Stelvio 1 / 2 На фото: актуальный кроссовер Alfa Romeo Stelvio 2 / 2

Отметим, актуальные Alfa Romeo Giulia и Stelvio постепенно теряют покупателей. Так, за прошлый год на европейском рынке седан разошёлся тиражом в 4162 экземпляра (на 19% меньше, чем в 2023-м), а показатель кроссовера – 10 721 шт. (на 12% меньше). В текущем году падение продолжается: за первую треть 2025-го старосветские дилеры реализовали 1181 Giulia (на 25% меньше, чем в январе-апреле 2024 года) и 2484 Stelvio (на 39% меньше).

Предполагалось, что паркетник следующей генерации появится первым: дебют Alfa Romeo Stelvio был намечен на конец текущего года, а выход на рынок – на 2026-й. За ним должен был последовать и ближайший родственник – преемник седана Giulia. Кстати, первый тизер будущего паркетника опубликовали в конце 2024-го, кроме того, его внешность была рассекречена с помощью патентных изображений. Кстати, дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко ещё в конце прошлого месяца предположил, как будет выглядеть новый Stelvio.

Рендер кроссовера Alfa Romeo Stelvio следующего поколения 1 / 2 Рендер кроссовера Alfa Romeo Stelvio следующего поколения 2 / 2

По данным итальянского издания Al Volante, марка решила сдвинуть сроки дебюта и старта производства следующих Alfa Romeo Giulia и Stelvio. По официально не подтверждённой информации, новый кроссовер не появится на рынке ранее середины 2027 года, а преемник седана, вероятно, стоит ждать не раньше 2028-го.

В издании со ссылкой на главу итальянской марки Санто Фичили отметили, что задержка связана с разработкой дополнительных версий будущих родственников – тех, у которых будет гибридная техника. Ведь изначально новинки планировались полностью «зелёными», так что теперь производителю нужно время, чтобы довести будущие гибриды до ума, а не создавать важные для рынка модификации «на коленке».

На фото: актуальный седан Alfa Romeo Giulia 1 / 2 На фото: актуальный седан Alfa Romeo Giulia 2 / 2

В основу следующих Giulia и Stelvio ляжет «мультиэнергетическая» платформа STLA Large, на которой базируются в том числе Dodge Charger и Jeep Wagoneer S (эти марки тоже принадлежат автогиганту). По слухам, у моделей будут подключаемые гибридные установки, в основу которых лягут четырёхцилиндровые ДВС, работающие в комплекте с электромоторами и тяговыми батареями. Официальные подробности о «начинке» станут известны позже.

Производство будущих моделей планируется наладить на заводе в Кассино (Италия). Причём в профсоюзе этого предприятия Stellantis подтвердили, что площадка технически готова к старту производства Alfa Romeo Giulia и Stelvio нового поколения, но разработка моделей пока не завершена.