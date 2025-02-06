Базовый Jeep Wagoneer S: всё равно дорого, а за полную мощность нужно доплачивать

Jeep Wagoneer S справил премьеру весной прошлого года и осенью проступил в продажу, производят его на на мексиканском заводе Stellantis в городе Толука. Wagoneer S — это среднеразмерный (габаритная длина — 4886 мм, колёсная база — 2870 мм) электрический кроссовер на платформе STLA Large, в 2024 модельном году он предлагался только дебютной богато укомплектованной полноприводной версии Launch Edition по цене от 71 995 долларов США с учётом доставки. До конца 2024 года в США реализован только 231 экземпляр этой модели, а журналисты, бравшие Jeep Wagoneer S Launch Edition на тест-драйв, жаловались на несбалансированное шасси и неудобное управление тягой — видно, что машина сырая.

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Wagoneer S Launch Edition оснащён двухмоторной силовой установкой (максимальная совокупная отдача — 608 л.с. и 837 Нм) и 400-вольтовой батареей ёмкостью 100,5 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 487 км по циклу EPA, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Jeep Wagoneer S Limited

Сегодня в США открылся приём заказов на Jeep Wagoneer S 2025 модельного года: к топовой версии Launch Edition, цена которой не изменилась, добавилась базовая версия Limited за 66 995 долларов с учётом доставки. По сравнению с Launch Edition из версии Limited выкинуты некоторые лакшери-опции — например, мультимедийный экран для переднего пассажира и 920-ваттная аудиосистема McIntosh, однако и то и другое есть в списке опций.

Jeep Wagoneer S Limited

Силовая установка у Wagoneer S Limited такая же, как у Wagoneer S Launch Edition, но максимальная отдача искусственно снижена до 507 л.с. и 710 Нм, а время разгона до 60 миль/ч увеличилось до примерно четырёх секунд. Опция Propulsion Boost Package, цена которой пока не объявлена, позволяет разблокировать полную мощность, то есть 608 л.с. и 837 Нм, причём докупить эту опцию можно в любой момент, так это всего лишь удалённое обновление для управляющей электроники — загрузил через мобильный интернет, и наслаждайся максимальной динамикой.

В общем, налицо довольно топорная попытка Stellantis сделать Jeep Wagoneer S более привлекательным для потребителя, но она вряд ли поможет — модель получилась слишком дорогой, и вообще сейчас в США не лучшее время для продажи дорогих электрических кроссоверов — сменился внутриполитический вектор. Добавим, что полноприводный бензиновый Jeep Grand Cherokee сейчас стоит в США от 37 580 долларов.

