Jeep Wagoneer S дебютировал в мощной топ-версии, которая намного дороже конкурента от Tesla

В виде концепта электрокросс Jeep Wagoneer S дебютировал еще два года назад, а первые изображения готовой к производству модели были опубликованы в начале 2024-го. Теперь же товарный SUV почти полностью рассекречен. К слову, формально кроссовер считается первым глобальным электрическим Джипом, ведь младший паркетник Jeep Avenger в Штатах не продают.

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В основе Wagoneer S лежит платформа STLA Large от концерна Stellantis, на которой также построен, например, новый Dodge Charger. Длина кроссовера равна 4886 мм (все характеристики актуальны для американской версии), ширина – 2123 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2870 мм.

То есть, по длине новинка чуть превосходит своего главного конкурента в лице Tesla Model Y, однако расстояние между осями у Теслы больше. Паспортный дорожный просвет электрического Джипа – всего 162 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd – 0,29 против 0,23 у Теслы. Впрочем, это все равно самый лучший показатель среди Джипов.



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Особенности дизайна экстерьера Jeep Wagoneer S – вогнутая «радиаторная решетка» с фамильными прорезями, узкая головная оптика, заквадраченные колесные арки и оформленные в виде единой плашки задние фонари. Кроссовер пока представлен в единственной топ-версии Launch Edition, его собственные фишки – 20-дюймовые черные диски и малое количество внешних хромированных деталей.



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В пятиместном салоне установлены сразу четыре экрана – это приборка, центральный и пассажирский тачскрины мультимедийной системы и отдельная сенсорная панель, отвечающая за управление «климатом» и другими функциями. Jeep Wagoneer S также получил двухспицевое рулевое колесо. В арсенале комплектации Launch Edition еще значатся атмосферная подсветка интерьера, подогрев и вентиляция всех сидений, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, «активная система помощи при вождении» и другие ассистенты.



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Jeep Wagoneer S Launch Edition имеет двухмоторный полный привод, причем передний двигатель способен «отсоединяться» для экономии электроэнергии. Суммарная отдача – 608 л.с. и 837 Нм. Есть система Select-Terrain с режимами Auto, Sand, Snow, Eco и Sport. Кроссовер укомплектован батареей емкостью 100,5 кВт*ч. Сообщается, что с места до 97 км/ч электрокар разгоняется за 3,4 секунды, тогда как Tesla Model Y Performance это упражнение проделает за 3,5 секунды. Запас хода Wagoneer S – «более 483 км» против 449 км у Model Y Performance.



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Одновременно с товарным топовым электрокроссом концерн Stellantis показал концепт Wagoneer S Trailhawk. О серийных перспективах шоу-кара пока не сообщается, но, судя по всему, перед нами – прообраз будущего «внедорожного» варианта. У такого SUV более внушительный обвес, багажник на крыше, внедорожная резина и салон лишь с двумя экранами (убрали отдельную панель с тоннеля и пассажирский тачскрин). Кроме того, у Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept система Select-Terrain дополнена пресетом Rock, плюс есть электронная блокировка заднего моста.



В США продажи электрического Jeep Wagoneer S стартуют осенью текущего года. Уже объявлена цена топ-версии Launch Edition – 71 995 долларов (включая доставку). И это на 20 000 долларов дороже Tesla Model Y Performance! Впрочем, позже у Wagoneer S появятся и более доступные исполнения. После того, как электрокар освоит американский рынок, он доберется и до других регионов.

