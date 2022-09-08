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  • Брутал и театрал: Jeep показал два больших электрических SUV — Recon и Wagoneer S

Брутал и театрал: Jeep показал два больших электрических SUV — Recon и Wagoneer S

08.09.2022 1129 0 6

Марка Jeep сегодня выступила с мощным программным заявлением на тему электромобилей и представила сразу три новинки. О субкомпактном кроссовере Avenger для Европы читайте в отдельной заметке, а здесь поговорим об исконных «американцах» Recon и Wagoneer S.

 

Jeep постепенно «озеленяется» вместе со всей материнской корпорацией Stellantis, но темпы этого «озеленения» не везде одинаковые: если в Европе Jeep к 2030 году планирует полностью переключится на электромобили, то в США к тому времени «электрички» будут составлять лишь 50% объёма продаж марки, другая половина придётся на «углеводородные» модели, в том числе гибридные. Тем не менее две из трёх представленных сегодня «электричек» предназначены главным образом для Северной Америки.

Jeep Recon

Очень брутальный на вид и довольно крупный внедорожник Recon — это не замена легендарному рамному Wrangler, а электрическая альтернатива. Электрический Wrangler с приставкой Magneto к названию был показан в прошлом году в статусе концепта, но делать такую конверсию серийно, видимо, оказалось нецелесообразно, тем более что в гамме уже есть plug-in гибридный Wrangler 4xe, а вот тем, кому нужен действительно современный электрический внедорожник, марка Jeep уже в следующем году предложит Recon. Точнее так: в 2023 году Recon можно будет заказать, а его производство в США начнётся в 2024 году. При этом Recon позиционируется как глобальная модель, то есть купить его можно будет на всех ключевых для Jeep рынках. К слову, субкомпактный электрический кроссовер Jeep Avenger польской сборки в США продаваться не будет.

Jeep Recon

Какая платформа лежит в основе Jeep Recon, неизвестно: прошлогодний план электрификации Stellantis анонсировал четыре электрические «тележки» — STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame. Последняя платформа — рамная, но нам всё же кажется, что у Recon несущий кузов и платформа STLA Large, а подвеска — полностью независимая. Так это или нет, узнаем достаточно скоро, но Jeep в любом случае обещает, что у Recon будут недюжинные оффроудные способности, имитация блокировок дифференциалов, защита днища, буксировочные крюки, «зубастые» шины и прочая приключенческая амуниция.

Jeep Recon
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Jeep Recon
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Кроме того, Recon можно будет сильно «раздеть»: снять двери и багажные окна, сдвинуть назад полноразмерную матерчатую крышу.

Уже первые комментарии в Сети в отношении Jeep Recon позволяют уверенно сказать, что новый внедорожник ждёт успех, а вот вторую исконно американскую новинку — Jeep Wagoneer S — публика встретила менее однозначно.

Jeep Wagoneer S

Wagoneer S уже успели окрестить самым гламурным Джипом за всю историю и сравнить с британскими Рейнж Роверами. Действительно, зализанный кузов, узкая светотехника и очень изящные линии остекления больше ассоциируются с SUV для городских пижонов, нежели с бездорожьем и вообще какой-либо грязью. Тем не менее Jeep обещает хорошую проходимость, полный привод в базе (то есть как минимум два электромотора), мощность свыше 600 л.с., разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,5 с и запас хода на одной зарядке в 400 миль (643 км). Какая именно платформа лежит в основе Wagoneer S, пока неизвестно.

Jeep Wagoneer S

Название Wagoneer S — рабочее, придуманное для концепта, буква S намекает на «сексуальность, скорость и сногсшибательность», у серийной машины имя может быть иным. Серийный Wagoneer S представят в следующем году, причём уже в начале 2023 года начнётся приём заявок, а в производство модель пойдёт в 2024 году.

Jeep Wagoneer S
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Jeep Wagoneer S
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Помимо анонсированных сегодня Avenger, Recon и Wagoneer S марка Jeep до 2025 года выведет на рынок как минимум ещё один электрический SUV, пока засекреченный, и несколько гибридных версий уже существующих моделей, в частности Grand Wagoneer 4xe PHEV (подробностей о нём пока нет).

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