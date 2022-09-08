Представлен новый кроссовер Jeep Avenger для Европы: родня Opel и Peugeot, дешевле Renegade

Компактный паркетник дебютировал в «батарейной» версии, но «традиционные» варианты тоже, как ожидается, будут. Заказы начнут принимать позже в этом году, старт продаж намечен на начало 2023-го.

Пару фирменных изображений небольшого электрического Джипа – к слову, первой массовой «зеленой» модели в гамме бренда – опубликовали еще в марте, а теперь объявлено имя, вдобавок появились кое-какие вводные данные. Полноценную презентацию новинки проведут 17 октября на Парижском автосалоне. Да, место премьеры выбрано не случайно: кроссовер адресован, прежде всего, Европе, но при этом объявлено, что его также будут продавать и «на других рынках», среди которых – Япония и Южная Корея.

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Итак, компактный кросс назвали Jeep Avenger, и это странный выбор для модели с вполне себе дружелюбным обликом («мститель» с английского). Напомним, когда-то автомобиль с аналогичным названием выпускали под маркой Dodge – это был седан, и ему имя Avenger шло больше. Ну да ладно.



Особенности дизайна экстерьера паркетника – слившиеся с имитирующей радиаторную решетку заглушкой фары, светодиодные «брови» ходовых огней, диодные же «иксы» в фонарях и спрятанные вверху ручки задних дверей. Интерьер пока только мельком засвечен на видео – кроссоверу досталась мультимедийная система с экраном, установленным поверх передней панели, причем дисплей заключен в довольно толстый корпус. Из габаритов озвучен только объем багажника – 321 литр.

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По предварительным данным, в основе Jeep Avenger лежит платформа STLA Small, то есть модернизированная версия «тележки» CMP. На исходной платформе базируются нынешние Opel Mokka и Peugeot 2008. О технике Avenger пока не рассказали, Jeep лишь заявил о том, что для кроссовера предусмотрен полный привод (то есть два электромотора), и что на одной зарядке он сможет проехать около 400 км. При этом у модели будут и «традиционные» версии: скорее всего, начинку такие исполнения разделят с родственными паркетниками Opel и Peugeot. Но все характеристики нового Джипа узнаем уже после презентации.



Производство паркетника Avenger наладят в Польше. В Европе заказы начнут принимать сразу после дебюта, старт «живых» продаж намечен на начало 2023 года. А еще в компании пообещали, что в Старом Свете новинка окажется доступнее, чем Jeep Renegade (судя по всему, речь о машинах с ДВС). «Мягкогибридная» версия последнего в Германии, например, стоит от 29 300 евро, подзаряжаемый гибрид Renegade PHEV там обойдется минимум в 40 300 евро.



Между тем Jeep сегодня показал еще два электрических SUV.