Новинки ×
  • Представлен новый кроссовер Jeep Avenger для Европы: родня Opel и Peugeot, дешевле Renegade

Представлен новый кроссовер Jeep Avenger для Европы: родня Opel и Peugeot, дешевле Renegade

08.09.2022 2008 0 3

Компактный паркетник дебютировал в «батарейной» версии, но «традиционные» варианты тоже, как ожидается, будут. Заказы начнут принимать позже в этом году, старт продаж намечен на начало 2023-го.

 

Пару фирменных изображений небольшого электрического Джипа – к слову, первой массовой «зеленой» модели в гамме бренда – опубликовали еще в марте, а теперь объявлено имя, вдобавок появились кое-какие вводные данные. Полноценную презентацию новинки проведут 17 октября на Парижском автосалоне. Да, место премьеры выбрано не случайно: кроссовер адресован, прежде всего, Европе, но при этом объявлено, что его также будут продавать и «на других рынках», среди которых – Япония и Южная Корея.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Итак, компактный кросс назвали Jeep Avenger, и это странный выбор для модели с вполне себе дружелюбным обликом («мститель» с английского). Напомним, когда-то автомобиль с аналогичным названием выпускали под маркой Dodge – это был седан, и ему имя Avenger шло больше. Ну да ладно.

Особенности дизайна экстерьера паркетника – слившиеся с имитирующей радиаторную решетку заглушкой фары, светодиодные «брови» ходовых огней, диодные же «иксы» в фонарях и спрятанные вверху ручки задних дверей. Интерьер пока только мельком засвечен на видео – кроссоверу досталась мультимедийная система с экраном, установленным поверх передней панели, причем дисплей заключен в довольно толстый корпус. Из габаритов озвучен только объем багажника – 321 литр.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

По предварительным данным, в основе Jeep Avenger лежит платформа STLA Small, то есть модернизированная версия «тележки» CMP. На исходной платформе базируются нынешние Opel Mokka и Peugeot 2008. О технике Avenger пока не рассказали, Jeep лишь заявил о том, что для кроссовера предусмотрен полный привод (то есть два электромотора), и что на одной зарядке он сможет проехать около 400 км. При этом у модели будут и «традиционные» версии: скорее всего, начинку такие исполнения разделят с родственными паркетниками Opel и Peugeot. Но все характеристики нового Джипа узнаем уже после презентации.

Производство паркетника Avenger наладят в Польше. В Европе заказы начнут принимать сразу после дебюта, старт «живых» продаж намечен на начало 2023 года. А еще в компании пообещали, что в Старом Свете новинка окажется доступнее, чем Jeep Renegade (судя по всему, речь о машинах с ДВС). «Мягкогибридная» версия последнего в Германии, например, стоит от 29 300 евро, подзаряжаемый гибрид Renegade PHEV там обойдется минимум в 40 300 евро.

Между тем Jeep сегодня показал еще два электрических SUV.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Jeep Jeep Avenger

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Тюнинг суперкаров по-немецки: самые яркие проекты ателье Koenig Specials Не так давно мы вспоминали тюнинговые ателье, прославившиеся тюнингом автомобилей Mercedes. И если сейчас он превратился в мощную индустрию, в которой тон уже задают не только (и не столько... 564 1 1 10.09.2022
Статьи / Путешествия Своим ходом на ралли-рейд: 3650 км на Jeep Wrangler Rubicon JL Почему-то иногда так получается, что я соглашаюсь на какие-то немного бредовые предложения. Последний пример – поездка на Рэнглере из Москвы в Томск. Это ж как надо себя ненавидеть, чтобы со... 699 0 14 09.09.2022
Статьи / Авто с пробегом Suzuki Jimny III c пробегом: внешний блеск, рыхлая коррозия и диагностика молотком Gelandewagen на минималках? Многие владельцы думают именно так. А с моей точки зрения, это скорее микро-УАЗ: та же простота и минималистичность. Тот случай, когда посредственные комфорт, без... 2431 10 1 07.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17519 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12808 6 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 8993 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings