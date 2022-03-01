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  • Stellantis опубликовал несколько тизеров: Jeep показал новый кроссовер, Ram засветил пикап

Stellantis опубликовал несколько тизеров: Jeep показал новый кроссовер, Ram засветил пикап

01.03.2022 115 0 0

Продажи нового паркетника на американском рынке стартуют в начале 2023 года, а грузовик появится годом позже.

 

Автогигант Stellantis, который был образован в начале прошлого года путём слияния концерна FCA и группы PSA (на сегодняшний день «старые» названия не используются), сегодня представил свою стратегию развитии DareForward 2030 («Смело Вперёд 2030»). В рамках презентации производитель рассекретил внешность будущего кроссовера Jeep и опубликовал тизеры нового пикапа Ram.

Какое имя получит паркетник Jeep, пока не сообщается. Известно, что модель получит полностью электрическую начинку. Автомобиль выйдет на американский рынок в начале 2023 года. Судя по фотографиям, кроссовер получит брутальную внешность, широкие колёсные арки, капот с матовой чёрной вставкой, а также заглушку на месте традиционной решётки радиатора в виде фирменного «гриля» с буквой «e».

На фото: новый кроссовер Jeep

Также электрический SUV получил двухэтажную головную оптику, крупный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть бампера, пластиковый чёрный обвес по периметру кузова, задние фонари, наплывающие на багажную дверь, с «икс-образным» рисунком. Визуальным продолжением крыши, на которой установлена антенна «акулий плавник», является довольно большой спойлер.

Никаких технических данных о будущем кроссовере Jeep производитель пока не раскрыл. По предварительным данным, в его основу может лечь модифицированная версия электрической платформы e-CMP разработки PSA. Сейчас эта «тележка» лежит в основе Peugeot e-208 и Opel Corsa-e (оба автомобиля имеют передний привод).

Эскиз будущего пикапа Ram

Ещё Stellantis опубликовал пару тизеров будущего пикапа Ram 1500 BEV, о нём Kolesa.ru сообщал ранее. У него тоже будет полностью электрическая «начинка», судя изображениям, на заглушке, заменяющей традиционную решётку радиатора, есть светящиеся буквы логотипа. От них в стороны расходятся светодиодные ходовые огни в виде изогнутых линий. У автомобиля на эскизе очень покатая линия лобового стекла, видны выштамповки на кузове. Задние фонари имеют «L-образную» форму, их единит название бренда, выполненное в красном цвете.

По словам главы Stellantis Карлоса Тавареса, новый полноразмерный грузовик Ram будет использовать рамную платформу STLA Frame, которая разработана силами автогиганта. Известно, что новинка поступит в продажу на американском рынке в 2024 году. Вероятно, автомобиль оснастят тяговой батареей ёмкостью от 159 до 200 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у такого пикапа может составить около 800 км. Предполагается, что базовый «зелёный» грузовик Ram получит один 204-сильный электромотор, у следующей версии будет 449-сильный вариант, а совокупная отдача двухмоторной установки полноприводного пикапа может составить 897 л.с.

Согласно новой стратегии, автогигант планирует, что к концу нынешнего десятилетия 100% продаж в Европе и 50% продаж в США придутся на автомобили, оснащённые аккумуляторными источниками питания (BEV). Stellantis намерен выпускать более 75 моделей электромобилей; производитель ожидает, что к 2030 году ежегодные продажи по всему миру составят около 5 млн единиц.

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