Платформа STLA Large от Stellantis: любой тип привода в сочетании с ДВС и электромоторами

Корпорация Stellantis раскрыла подробности о новой модульной платформе STLA Large: она оказалась намного более гибкой, чем многие ожидали, на ней будут построены ближайшие новинки классов D и Е от брендов Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep и Maserati.

Летом 2021 года корпорация Stellantis представила большой долгосрочный план электрификации всех своих дочерних брендов, основанный на четырёх новых платформах — STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame. По мере реализации этого плана выяснилось, что анонсированные платформы рассчитаны не только на «электрички», но и на «углеводородные» модели, в том числе гибридные. Платформа STLA Large оказалась в этом смысле наиболее гибкой: она рассчитана на автомобили с любым типом привода (передний, задний, полный), на «углеводородных» моделях ДВС может располагаться под капотом продольно либо поперечно и работать в составе гибридной силовой установки. Для «углеводородных» моделей соответственно предусмотрены несколько вариантов коробок передач и самоблокирующиеся дифференциалы.

Платформа STLA Large рассчитана на легковые автомобили классов D и Е с габаритной длиной от 4764 до 5126 мм, шириной от 1897 до 2030 мм и колёсной базой от 2870 до 3075 мм. Дорожный просвет может варьироваться в диапазоне от 140 до 288 мм, то есть на платформе STLA Large можно делать как спорткары, так и внедорожники.



У электромобилей на платформе STLA Large будет 400- либо 800-вольтовая архитектура в зависимости от модификации и высокоинтегрированные силовые модули, в которых объединены электромотор, инвертор и редуктор. Ёмкость батареи — от 85 до 118 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке у седанов с хорошей аэродинамикой составит 800 км. Мощность электрических силовых модулей в свежем пресс-релизе не раскрыта, но прежде сообщалось, что полноприводные двухмоторные EV-отпрыски платформы STLA Large будут располагать мощностью порядка 900 л.с. — такая топ-версия, например, будет у нового Dodge Charger. Наиболее мощные модели на платформе STLA Large будут разгоняться до 100 км/ч всего за 2 с.



В период с 2024 по 2026 год корпорация Stellantis выпустит на платформе STLA Large восемь новых моделей под марками Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep и Maserati, производить их будут в Северной Америке и Европе. Первыми свет в этом году увидят чисто электрический кроссовер Jeep Wagoneer S и спорткар Dodge Charger нового поколения, который предложат с разными типами силовых установок. Мотора V8 на бензиновых версиях нового Dodge Charger, по слухам, не будет, вместо него под капотом пропишется 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» из семейства Hurricane.



Stellantis планирует к 2030 году полностью избавиться от ДВС на легковых автомобилях в Европе, а в США к той же дате доля «электричек» в структуре продаж Stellantis должна составить 50%. К 2038 году корпорация намерена стать полностью углерод-нейтральной — это такой довольно лукавый лозунг, подразумевающий, что неизбежные выбросы СО 2 в атмосферу при ряде технологических операций будут различными способами компенсированы и таким образом Stellantis как бы не будет оказывать никакого воздействия на окружающую среду по части изменения климата.



От себя заметим, что энергетическая гибкость платформ Stellantis неизбежно наделяет их рядом технических компромиссов (например, в STLA Large при её «мультизадачности» невозможно использовать плоскую батарею в едином безмодульном корпусе), зато страхует корпорацию на случай резкого смягчения «зелёной» доктрины в отрасли — проще говоря, в случае чего, корпорации Stellantis свернуть с электрического пути будет намного проще, чем конкурентам, сделавшим ставку исключительно на электромобили.

