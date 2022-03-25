Новая бензиновая рядная «шестёрка» Stellantis: свыше 500 л.с. и готовность к гибридизации

Корпорация Stellantis раскрыла некоторые подробности о новом рядном 6-цилиндровом моторе, который получил имя Hurricane. Он снабжён двумя турбокомпрессорами и рассчитан на продольное расположение под капотом (то есть под базовый задний привод). В перспективе Hurricane заменит на крупных моделях Stellantis атмосферные моторы V8 HEMI.

О новом рядном 6-цилиндровом моторе Stellantis мы уже рассказывали в декабре прошлого года после утечки информации о нём из самой корпорации: агрегат с заводским индексом GMET6 начали выпускать на мексиканском моторном заводе Saltillo ещё в ноябре, сообщение об этом появилось на медиа-сайте Stellantis, но впоследствии было удалено. Тогда же, то есть в декабре, американские СМИ сообщали, что новый мотор назовут Tornado, в честь одноимённого рядного 3,8-литрового 6-цилиндрового агрегата компании Kaiser Jeep, разработанного в начале 60-х, но теперь выяснилось, что официальное имя — Hurricane. Это имя тоже взято из архива, его носил разработанный в начале 50-х для внедорожника Willys CJ рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор.

Новый Hurricane имеет рабочий объём 2993 см3, диаметра цилиндра — 84 мм, ход поршня — 90 мм, блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава. Два турбокомпрессора работают параллельно, а не последовательно, то есть каждый завязан на свою половинку блока из трёх цилиндров. Количество клапанов — 24. Впрыск топлива — только непосредственный, под давлением 350 бар, хотя многие современные моторы имеют комбинированный (в камеру сгорания и во впускной коллектор).



Предусмотрены две версии мотора Hurricane, стандартная и HO (расшифровывается как High Output, то есть «высокая отдача»), которые отличаются степенью сжатия (у стандартного — 10,4, у HO — 9,5, эти цифры приводит журнал Car and Driver) и конструкцией: у HO другие головка блока и коленвал, кованые поршни вместо литых, более производительные турбокомпрессоры и более эффективная система охлаждения. Стандартный мотор выдаёт свыше 400 л.с. и 610 Нм, предельная частота вращения коленвала — 5800 об/мин. Версия НО выдаёт свыше 500 л.с. и 644 Нм и крутится до максимальных 7200 об/мин. Точные значения мощности будут зависеть от модели, на которую мотор Hurricane будет установлен.

Скриншот из конфигуратора Jeep Grand Wagoneer

Stellantis пока не говорит, какие модели первыми примерят новую рядную «шестёрку», но, как заметили американские СМИ, мотор Hurricane уже всплыл в конфигураторе флагманского внедорожника Jeep Grand Wagoneer — правда, тоже по ошибке, то есть раньше времени, сейчас мотора Hurricane в конфигураторе уже нет. Тем не менее ясно, что Hurricane создан на замену устаревшим атмосферным V8 HEMI объёмом 5,7 и 6,4 л, новый мотор легче, эффективнее, экономичнее и чище их, он позволит Stellantis вписаться в новые, более строгие экологические нормы EPA, которые вступят в силу в США в 2026 году. Что до компрессорного 6,2-литровый V8 HEMI, который ставится на самые мощные спортивные модели Stellantis, то его в перспективе вообще сменит электрическая силовая установка.



Jeep Grand Wagoneer

Глава отдела разработок двигателей Stellantis Микки Блай, которого цитирует The Detroit News, говорит, что двигатель Hurricane готов к включению в состав гибридных силовых установок, электрическая надстройка позволит дополнительно увеличить мощность и снизить вредные выбросы. Ещё одно важное дополнение: мотор Hurricane предназначен для североамериканского рыка, то есть мы не увидим его на европейских моделях Alfa Romeo и Maserati, чего, полагаем, многим бы хотелось.

