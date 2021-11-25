Маслкары, на выход! Dodge приговорил спортивную линейку Hellcat к отставке

Корпорация Stellantis, в состав которой входит марка Dodge, держит уверенный курс на электрификацию и безжалостно расстаётся со своими прежними бензиновыми шедеврами. Версии Hellcat, появившиеся в 2015 году у Challenger и Charger, здорово подогрели интерес к этим стареющим моделям на мерседесовской «закваске» (разработаны в эпоху корпорации DaimlerChrysler, Charger выпускается с 2005 года, Challenger — с 2008-го), при этом в отношении Challenger марка Dodge продолжила повышать градус крутизны и в 2017 году представила монструозную лимитированную версию Demon для дрэг-рейсинга (но с допуском на дороги общего пользования), снабжённую самым мощным в истории стоковым 6,2-литровым V8 HEMI — 852 л.с.

Dodge Charger SRT Hellcat и Challenger SRT Hellcat

Все «демоны» (3300 шт.) давно распроданы, сейчас наиболее мощной версией купе Challenger является SRT Hellcat Redeye и такая же есть у седана Charger: на них компрессорный V8 выдаёт максимальные 808 л.с. У кроссовера Durango SRT Hellcat исполнения Redeye нет, он довольствуется «всего» 720 л.с. и позиционируется тем не менее как самый мощный серийный SUV в мире.



Dodge Durango SRT Hellcat

Dodge Durango SRT Hellcat дебютировал летом прошлого года, но 2021 модельный год станет для него последним, а Challenger SRT Hellcat и Charger SRT Hellcat пока поживут — их производство завершится в 2023 году, о чём сообщил гендиректор Dodge Тим Кунискис в интервью журналу Motor Authority.



В следующем году Dodge представит первую в своей истории серийную plug-in гибридную модель: это будет SUV, но пока неизвестно, какой именно — либо родственник компактного Alfa Romeo Tonale, либо родственник среднеразмерного Jeep Grand Cherokee 4xe.

Dodge Charger SRT Hellcat и Challenger SRT Hellcat

Также в первом квартале следующего года Dodge покажет концепт полностью электрического маслкара, который станет идейным наследником бензиновых Challenger SRT Hellcat и Charger SRT Hellcat и будет запущен в серийное производство в 2024 году. Формфактор этой модели пока засекречен, известно лишь, что в основу электрической новинки ляжет платформа STLA Large, которая, согласно летней презентации, будет предлагать до 800 км пробега на одной зарядке и до 900 л.с. совокупной мощности электромоторов. Ожидать большей мощности не стоит: ещё в августе Кунискис заявил, что у компании нет цели превзойти по отдаче Tesla Model S Plaid, но динамические качества у электрического маслкара Dodge будут примерно на том же уровне, что у конкурента.



В общем, с линейкой Hellcat теперь всё ясно, а вот что будет с более простыми версиями Challenger, Charger и Durango, неизвестно — официальных комментариев по этому поводу пока не было. По слухам, Durango сменит поколение в 2024 году и породнится с рамным Jeep Wagoneer. Challenger, вероятно, будет полностью замещён электрическим преемником, а вот бензиновый Charger может продержаться в строю дольше всех, так как он и родственный Chrysler 300 — последние из могикан в сегменте больших непремиальных седанов американского авторынка. Конкуренты этот сегмент уже покинули, в числе последних были Toyota Avalon, Kia Cadenza и Kia K900.

Между тем по итогам первых трёх кварталов спрос на Charger вырос на 15% (по сравнению с январём-сентябрём 2020-го) и составил 61 498 единиц. Модель пользуется спросом в сфере госзакупок и у частных покупателей, любящих американскую классику.

