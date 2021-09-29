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Новый короткий Jeep Grand Cherokee: гибрид и сроки появления в России

29.09.2021 152 0 0

Даже американцам версию PHEV придется подождать, ну а на старте продаж SUV будет доступен на родине с теми же атмосферниками V6 3.6 и V8 5.7, что и трехрядная модель.

 

Вообще, Jeep Grand Cherokee нового поколения с заводским индексом WL дебютировал еще в начале 2021-го, но то был удлиненный SUV с приставкой L, доступный с шести- или семиместным салоном. Теперь же состоялась презентация короткого Джипа. К слову, пока рано судить о том, пришелся ли растянутый Grand Cherokee по нраву покупателям, ведь на домашнем рынке такая модель стартовала лишь в июне, а американское подразделение концерна Stellantis публикует статистику продаж поквартально. Если же не брать в расчет новое поколение, то по итогам первого полугодия этот Джип в «плюсе»: в Штатах реализовано 107 924 автомобиля, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Новый Jeep Grand Cherokee в топ-версии Summit Reserve
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Новый Jeep Grand Cherokee в топ-версии Summit Reserve
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Новый Jeep Grand Cherokee в топ-версии Summit Reserve
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Новый Jeep Grand Cherokee в топ-версии Summit Reserve
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Новый Jeep Grand Cherokee в топ-версии Summit Reserve
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Новый Jeep Grand Cherokee в топ-версии Summit Reserve
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Напомним, Grand Cherokee переехал на новую платформу, на которой также построены Alfa Romeo Giulia и Stelvio, при этом компоновка принципиально не изменилась: двигатель расположен спереди продольно, ведущие колеса задние. Полноприводные трансмиссии: базовая Quadra-Trac I с муфтой в приводе передних колес, Quadra-Trac II с понижающей передачей в раздаточной коробке и Quadra-Drive II с блокировкой заднего дифференциала. Также за доплату предусмотрена пневмоподвеска Quadra-Lift.

Новый Jeep Grand Cherokee в топ-версии Summit Reserve

Длина пятиместного Гранда равна 4914 мм, что на 290 мм меньше, чем у трехрядной версии, колесная база «короткой» модели – 2964 мм против 3091 мм у Grand Cherokee L. Для сравнения, длина SUV предыдущей генерации составляет 4822 мм, расстояние между осями – 2914 мм. Заявленный дорожный просвет базовой модели нового поколения – 214 мм, с пневмоподвеской Quadra-Lift он может достигать 287 мм. Объем багажника – 1068 литров по американскому стандарту SAE (на 40 литров больше, чем у предшественника).

Новый Jeep Grand Cherokee Trailhawk
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Новый Jeep Grand Cherokee Trailhawk
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Новый Jeep Grand Cherokee Trailhawk
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Новый Jeep Grand Cherokee Trailhawk
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Новый Jeep Grand Cherokee Trailhawk
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Новый Jeep Grand Cherokee Trailhawk
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Новый Jeep Grand Cherokee Trailhawk
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Пятиместный Grand Cherokee предложат в семи комплектациях, тогда как трехрядный пока доступен в пяти. Например, у L-версии нет оффороудного исполнения Trailhawk (особенности – наклейки, размыкаемый стабилизатор поперечной устойчивости, защитные панели из высокопрочной стали, буксировочные крюки и 18-дюймовые колеса с внедорожными шинами). 

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А еще короткобазный SUV частично отличился салоном (не считая, конечно, отсутствия третьего ряда). Нет, панель у машин одинаковая, но у переднего пассажира двухрядной модели может быть собственный экран мультимедиа-системы диагональю 10,25 дюйма («эльке» третий дисплей не положен), причем он служит не только для «развлекаловки» — дисплей отображает карты навигатора и вид с камер кругового обзора (в Jeep это назвали «штурманскими функциями»). В остальном список оборудования совпадает. Все версии имеют адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, помощи при парковке задним ходом (с функцией остановки) и мониторинга «слепых» зон. Также предусмотрены виртуальная «приборка» и проекционный дисплей. Среди опций – камера ночного видения, ассистент проезда перекрестков, система помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, «полуавтопилот» Active Driving Assist (руки нужно держать на руле).

Гибридный Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe
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Гибридный Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe
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Гибридный Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe
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Гибридный Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe
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Гибридный Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe
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Гибридный Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe
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На родине новый Jeep Grand Cherokee будет доступен с теми же моторами, что и удлиненный SUV. Речь идет об «атмосферниках» Pentastar V6 3.6 (294 л.с., 348 Нм) и V8 5.7 (362 л.с., 529 Нм; у V8 имеется система отключения половины цилиндров при невысокой нагрузке), оба сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом». Кроме того, впервые SUV может быть и в виде подзаряжаемого гибрида 4xe, причем версия PHEV предусмотрена только для короткой модели. Такой Grand Cherokee получил установку от Jeep Wrangler 4xe, в ее состав входят бензиновая «турбочетверка» 2.0, два электромотора (один из них заменяет гидротрансфоматор в 8-ступенчатой автоматической коробке передач TorqueFlite) и батарея емкостью 17 кВт*ч. Совокупная отдача – 375 л.с. и 637 Нм, только на электротяге гибрид может проехать примерно 40 км. Паспортный расход топлива – 4,1 л/100 км. Любопытно, что гибридом может быть и Grand Cherokee Trailhawk.

В Штатах продажи SUV с атмосферными моторами стартуют в четвертом квартале, гибрид там появится в начале 2022-го. В Россию «традиционные» Jeep Grand Cherokee нового поколения привезут во втором квартале следующего года, гибридная версия 4xe до нас, как ожидается, тоже доберется, но не раньше 2023-го. О поставках Grand Cherokee L в РФ официально пока не объявляли.

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