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  • Новый Jeep Grand Cherokee дебютировал в трёхрядном исполнении, но короткий тоже будет

Новый Jeep Grand Cherokee дебютировал в трёхрядном исполнении, но короткий тоже будет

07.01.2021 907 1 0

Grand Cherokee пятого поколения стал первой полноценной автомобильной премьерой 2021 года и зашёл сразу с козырной карты — трёхрядной версии L, которой у предшественников не было. Дополнительные места позволят Grand Cherokee дать полноценный бой лидеру сегмента среднеразмерных SUV американского рынка — кроссоверу Ford Explorer. При этом, несмотря на смену платформы, у Grand Cherokee остались внедорожные модификации с полным приводом и понижающей передачей.

 

Статистики продаж по американскому рынку за полный 2020 год на момент этой публикации у нас не было, но по итогам первых трёх кварталов Jeep Grand Cherokee отставал от Ford Explorer совсем немного — реализовано 152 856 и 160 209 экземпляров соответственно (данные ресурса CarSalesBase). Появление трёхрядной версии должно придать Grand Cherokee дополнительный рыночный импульс, а впереди у Jeep грядёт ещё и тяжёлая артиллерия в виде рамных внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer.

Новый Grand Cherokee имеет несущий кузов, на 60% состоящий из высокопрочных сталей, при этом капот, багажная дверь, опоры амортизаторов и передний подрамник изготовлены из алюминия. Колёсная база — 3091 мм, габаритная длина — 5204 мм. Да, по американским меркам это по-прежнему мид-сайз, Wagoneer будет ещё больше.

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Мерседесовская платформа, лежащая в основе «четвёртого» Grand Cherokee, наконец-то, отправлена в отставку. Теперь у модели собственная «тележка» с итальянскими корнями, но компоновка принципиально не изменилась: двигатель расположен спереди продольно, ведущие колёса задние, а полный привод предлагается за доплату — мощность на передние колёса в автоматическом режиме отбирает многодисковая муфта с электронным управлением. Окончательно в кроссовер Grand Cherokee, к счастью, не превратился: опциональная трансмиссия Quadra-Trac II подразумеваем понижающую передачу в раздаточной коробке, а Quadra-Drive II ещё и самоблокирующийся дифференциал заднего моста вкупе с листовой защитой днища.

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Подвеска — полностью независимая, с адаптивными амортизаторами либо превмостойками, позволяющими регулировать дорожный просвет в диапазоне от 165 до 277 мм. Ездовая электроника имеет пять режимов работы — автоматический, спортивный, камни, снег, грязь/песок. В списке электронных ассистентов водителя заявлены система ночного видения, цифровое зеркало заднего вида и автопилот второго уровня по классификации SAE – аналог джи-эмовского  Super Cruise и фордовского Active Drive Assist, то есть можно будет убирать руки с руля.

В линейке двигателей на данный момент заявлены только бензиновые атмосферные агрегаты: 3,6 л V6 (294 л.с., 348 Нм) и 5,7 л V8 (362 л.с., 528 Нм), оба идут в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Позже моторный ассортимент будет расширен, ожидается в том числе plug-in гибридная модификация 4xe.

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Салон преобразился радикально, начисто лишился брутальных черт и получил более благородные материалы отделки (металл и натуральное дерево). В стандартное оснащение входит 10,3-дюймовый виртуальный щиток приборов, за доплату предлагается 10-дюймовый проекционный дисплей. Диагональ экрана мультимедийной системы UConnect 5— 8,4 либо 10,1 дюйма. Блок климат-контроля сохранил физические кнопки и ручки. Селектор АКП выполнен в виде шайбы и расположен на центральном тоннеле между флажками выбора ездовых режимов и дорожного просвета. К услугам водителя и пассажиров целых 12 USB-зарядок для гаджетов. Топовая 950-ваттная аудиосистема McIntosh имеет 19 громкоговорителей.

Галёрка у Jeep Grand Cherokee L двухместная, а в среднем ряду может быть установлен как стандартный 3-местных диван, так и два раздельных кресла, между которыми можно пройти на третий ряд. Объём багажника при 7-местном размещении — 484 л по методике SAE, при 5-местном — 1328 л, при 2-местном — 2396 л.

В продаже на домашнем рынке Grand Cherokee L появится весной этого года. Базовая цена будет около 40 тысяч долларов. Короткая версия с двумя рядами сидений дебютирует ближе к концу года, а пока вместо неё будет предлагаться Grand Cherokee прошлого, четвёртого поколения. Именно на базе ещё не дебютировавшего нового короткого Grand Cherokee ожидаются экстремальная оффроудная версия Trailhawk и спортивная Trackhawk.

внедорожник новинки Jeep Jeep Grand Cherokee

 

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1 комментарий
07.01.2021 19:13
RFR 17

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