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  • Все побежали, и Kia тоже: большие седаны Cadenza и K900 уходят из США

Все побежали, и Kia тоже: большие седаны Cadenza и K900 уходят из США

27.01.2021 410 0 0

Американский авторынок сегодня решительно отторгает седаны, особенно если речь идёт о больших непремиальных моделях, к которым относятся Kia Cadenza и Kia K900. Спрос на них в США упал до совсем уж незначительный цифр, а потому корейская компания решила, что 2021 год станет для них последним в этой стране.

 

Если Ford и GM уже несколько лет планомерно избавляются на домашнем рынке от традиционных легковушек в пользу электромобилей и кроссоверов, то Kia приступила к чистке модельной линейки от неликвида только сейчас: объявлено, что седаны Cadenza и K900 в этом году завершат свою бесславную рыночную карьеру в США. Точные сроки прекращения поставок этих машин из Южной Кореи пока не объявлены — они, очевидно, будут привязаны к эволюциям в самой Южной Корее: Cadenza в этом году сменит поколение (на родине она известна как К7), а K900 (в Южной Корее известен как К9) переживёт плановый рестайлинг.

Kia Cadenza
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Kia Cadenza
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Kia Cadenza
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Kia Cadenza — это типичный бизнес-класс по-американски, то есть чуть более крупная, статусная и дорогая, чем K5, модель с передним приводом и поперечным расположением силового агрегата. Cadenza вышла на американский рынок в 2013 году и в первый полный год продаж, 2014-й, по данным ресурса CarSalesBase, разошлась тиражом 9267 экземпляров. В 2016 году дебютировала актуальная Cadenza второго поколения: ей в первый полный год продаж, 2017-й, удалось привлечь 7249 американских покупателей, в 2018-м спрос упал до 4507 единиц, в 2019-м — до 1630, в 2020-м — до 1265. Для сравнения скажем, что лидер сегмента больших седанов в США — Dodge Сharger — в прошлом году разошёлся тиражом 77 425 шт., Toyota Avalon — 18 421 шт., Nissan Maxima — 18 062 шт.

Kia Cadenza

Успехи флагманского представительского седана Kia K900 с продольно расположенным двигателем и базовым задним приводом ещё скромнее: его пик продаж пришёлся на 2015 год и составил 2524 экземпляра. В 2018-м состоялась смена поколений, но американцы этого практически не заметили: в 2019-м реализовано 390 единиц, в 2020-м — 305. Сейчас Kia K900 — абсолютный аутсайдер своего сегмента в США и единственный его непремиальный (с точки зрения принадлежности к марке) представитель. А лидирует в этом сегменте Mercedes-Benz S-класса — в 2020 году продано 8589 шт.

Kia K900
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Kia K900
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Kia K900
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В Южной Корее у седанов K7/Cadenza и K9/K900 впереди, вероятно, ещё долгая и счастливая жизнь: в 2020 году продано 41 048 и 7831 шт. соответственно — при общем объёме рынка в 1,8 млн машин это более чем достойные показатели (объём американского рынка, для сравнения, в прошлом году составил 14,6 млн машин, российского — 1,6 млн).

Kia K900
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Kia K900
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Kia K900
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В России переднеприводный Kia K7/Cadenza официально не представлен, а вот Kia K900 у нас продаётся: за прошлый год дилеры реализовали 216 шт. Весьма неплохо с учётом того, что, например, куда более дорогой и статусный Audi A8 разошёлся тиражом 258 шт., а родственный и премиальный по всем формальным признакам Genesis G90 — тиражом 236 шт.

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