Уступивший Hyundai седан Kia Cadenza обновился перед сменой поколений: богаче и без дизеля

Большую «четырехдверку» теперь можно приобрести с новой радиаторной решеткой, кроме того, расширен список оборудования. А вот моторная гамма урезана.

Самый дорогой переднеприводный седан Kia, который на родине носит индекс K7, а в других странах известен как Cadenza, в актуальном, втором, поколении (YG) пребывает с 2016-го. В прошлом году модель серьезно обновили, в Корее такая «четырехдверка» даже приобрела фамилию Premier. Однако уже весной 2020-го в Сеть начали выкладывать шпионские снимки седана Kia следующей генерации (GL3). На скорую замену мог повлиять выход на корейский рынок преобразившегося родственного Hyundai Grandeur (стартовал в ноябре). Дело в том, что после появления такой модели Хёндэ продажи модернизированной «четырехдверки» Kia стали снижаться, хотя до этого K7 с новым обликом по итогам некоторых месяцев даже опережал дореформенный Grandeur. А в 2020-м разрыв впечатляющий: с января по август в Корее реализовано 31 610 автомобилей Kia K7 (-1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го), тогда как седан Hyundai за тот же период разошелся тиражом в 102 220 экземпляров (+57%). И тем не менее, перед дебютом K7 третьего поколения марка решила еще раз модернизировать нынешний седан.

Итак, «четырехдверка» 2021 модельного года предлагается с новой радиаторной решеткой – с «птичками», хотя в Kia предпочитают сравнение с «крыльями самолета». При этом покупателям по-прежнему доступен и седан с вогнутыми вертикальными «клиньями». Плюс расширена палитра цветов кузова (добавлены два новых колера).

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Также доработана шумоизоляция передних колесных арок, заднее стекло сделали толще (в 2019-м Kia тоже отчитывалась об утолщении стекол, но заднее, видимо, тогда не тронули). Электрический стояночный тормоз, нефиксируемый джойстик «автомата» и фильтр для очистки воздуха теперь имеются во всех вариантах исполнения бензинового и гибридного седана. Комплекс систем безопасности пополнился системой предотвращения столкновения при повороте на перекрестке. Вдобавок расширены возможности голосового управления мультимедиа: по команде отныне можно включить/выключить климат-контроль, обогрев рулевого колеса или сидений, открывать/закрывать окна. А за доплату доступны два отдельных планшета для задних пассажиров (крепятся к спинкам передних кресел).



Длина Kia K7 Premier составляет 4995 мм, колесная база — 2855 мм 1 / 3 Длина Kia K7 Premier составляет 4995 мм, колесная база — 2855 мм 2 / 3 Длина Kia K7 Premier составляет 4995 мм, колесная база — 2855 мм 3 / 3

Kia K7 Premier 2021 модельного года нельзя приобрести с 202-сильным турбодизелем 2.2 (родственный Hyundai Grandeur его лишился еще в 2019-м), других реформ моторная гамма не претерпела: в Корее седан оснащается бензиновыми «четверкой» 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.0 GDI (266 л.с.), работающим на газе V6 3.0 LPi (235 л.с.). Вдобавок покупателям предложена гибридная версия с «атмосферником» 2.4 MPI (159 л.с.) и 52-сильным электромотором. Гибрид и седан с газовым двигателем комплектуются шестиступенчатым «автоматом», остальные варианты имеют 8АКП. Привод – только передний.



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Что же касается K7 нового поколения, то, по неофициальным данным, такую «четырехдверку» представят в первой половине следующего года. Судя по шпионским снимкам, дизайн выполнят в нехарактерном для остальных моделей марки стиле. А еще, как ожидается, седан K7 одним из первых примерит новую эмблему Kia. Кстати, у «третьего» K7 с необычным экстерьером есть все шансы привлечь покупателей, ведь свежий K5 (преемник Оптимы) превзошел родственную Hyundai Sonata: за восемь месяцев 2020-го дилеры Kia реализовали в Корее 59 231 экземпляр, тогда как Соната последнего поколения на родине обрела 34 587 владельцев (тираж Sonata с учетом модели предыдущей генерации – 47 781 экземпляр).



В России K7/Cadenza не продают, Kia не планирует привозить эту модель в нашу страну.