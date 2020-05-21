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  • Замену Kia Cadenza снова показали на фото. Кое-что седан мог перенять у конкурента от Hyundai

Замену Kia Cadenza снова показали на фото. Кое-что седан мог перенять у конкурента от Hyundai

21.05.2020 115 0 0

На домашний рынок новая большая «четырехдверка» Kia, как ожидается, выйдет в следующем году. В плане дизайна седан будет заметно отличаться от нынешних моделей марки.

 

Корейские форумы заполонили фотографии закамуфлированных «четырехдверок» Kia (принадлежность именно к этой марке выдают колеса с фирменной эмблемой). Поначалу местные пользователи решили, что компания тестирует посвежевшую модель K4, предназначенную для КНР. Однако затем и форумчане, и местные профильные СМИ пришли к выводу, что к премьере готовится седан K7 нового, третьего по счету поколения – с заводским индексом GL3. Напомним, имя K7 в Корее носит «четырехдверка», которая в других странах зовется Cadenza (заводской индекс второй генерации – YG). Причем на родине «семерка» лишь летом прошлого года пережила серьезный рестайлинг, получив приставку Premier. А до США, например, обновленный седан и вовсе еще не добрался.

Актуальный седан Kia K7 Premier для Кореи. Модель обновилась минувшем летом. В других странах седан зовется Cadenza
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Актуальный седан Kia K7 Premier для Кореи. Модель обновилась минувшем летом. В других странах седан зовется Cadenza
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Актуальный седан Kia K7 Premier для Кореи. Модель обновилась минувшем летом. В других странах седан зовется Cadenza
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Актуальный седан Kia K7 Premier для Кореи. Модель обновилась минувшем летом. В других странах седан зовется Cadenza
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На скорую замену мог повлиять выход на корейский рынок преобразившегося родственного седана Hyundai Grandeur – он стартовал в ноябре. Дело в том, что после появления такой модели Хёндэ продажи модернизированной «четырехдверки» Kia стали снижаться, хотя до этого K7 с новым обликом по итогам некоторых месяцев даже опережал дореформенный Grandeur. Результаты продаж «корейцев» Kolesa.ru сравнивал накануне, тогда же мы опубликовали снимки «третьего» седана K7/Cadenza. А теперь, благодаря корейскому сайту Bobaedream, у нас есть свежая порция фото – машина на них все еще замаскирована, но можно рассмотреть кое-какие детали.

Дизайн экстерьера седана Kia выполнен в стиле, нетипичном для остальных моделей марки: у «четырехдверки» огромная радиаторная решетка с рисунком в виде сетки и узкие светодиодные фары, под которыми разместили «ромбы». Скорее всего, эти «ромбы» светятся – то есть выполняют функцию дневных ходовых огней и/или поворотников (не зря же их не стали прятать). Если это так, то такое решение K7 позаимствовал все у того же Grandeur, правда, у модели Hyundai ячейки-ДХО интегрированы в решетку радиатора. «Ромбы», уже объемные, есть еще на бампере и рядом с окошками в задних стойках нового K7. Габариты модели третьей генерации пока неизвестны. Длина нынешнего Kia K7 Premier равна 4995 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2855 мм.

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Информации о моторах новинки тоже еще нет. Актуальный седан в Корее доступен с бензиновыми «четверкой» 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.0 GDI (266 л.с.), турбодизелем 2.2 (202 л.с.) и газовым мотором V6 3.0 LPi (235 л.с.). Вдобавок покупателям предложена гибридная версия с «атмосферником» 2.4 MPI (159 л.с.) и 52-сильным электромотором. Гибрид и седан с газовым двигателем комплектуются шестиступенчатым «автоматом», остальные варианты имеют 8АКП. Привод – только передний.

Фото: Bobaedream

По предварительным данным, в Корее продажи K7 нового поколения стартуют в первой половине следующего года, хотя презентацию могут провести уже в 2020-м. В России седан не представлен, выводить его на наш рынок компания Kia не планирует.

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