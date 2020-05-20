Обновившемуся год назад седану Kia Cadenza уже готовят замену (возможно, из-за модели Hyundai)

В Корее поймали замаскированную «четырехдверку» Kia. Предполагается, что в объективы угодила K7/Cadenza следующей генерации, хотя нынешняя модель не так давно подверглась существенной модернизации.

На родине самый дорогой переднеприводный седан Kia зовется K7, в других странах модель известна под именем Cadenza. «Четырехдверка» актуального, второго, поколения с заводским индексом YG дебютировала в 2016-м, а в июне прошлого года в Корее представили существенно обновленный седан, который получил «фамилию» Premier.

Поначалу такая модель пользовалась высоким спросом на домашнем рынке: если дореформенная «семерка» в январе-мае 2019-го находила в среднем по 2500 владельцев ежемесячно, то месячный тираж рестайлинговой модели – это уже где-то 6000-6500 экземпляров. В некоторые месяцы Премьер даже опережал родственный седан Hyundai Grandeur, чего раньше не случалось. Но в декабре в Корее стартовал преобразившийся Grandeur, и покупатели снова переключились на модель Хёндэ (сразу после выхода модернизированного родственника продажи K7 снизились). Что же касается результатов этого года, то в январе-апреле дилеры Kia реализовали 16 607 единиц K7, а Grandeur за тот же период разошелся тиражом в 48 500 экземпляров. Вполне возможно, что отток клиентов и стал причиной того, что Kia уже готовит замену для своего седана, хотя тот обновился лишь год назад.

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Итак, снимки закамуфлированной «четырехдверки» выложили на корейском форуме Bobaedream. Местные пользователи и профильные медиа сначала полагали, что папарацци поймали седан Kia K4, который доступен только в Китае. Однако затем и форумчане, и СМИ пришли к выводу, что это K7, причем именно следующей генерации, а не после еще одного рестайлинга: в третьем поколении модель Kia якобы имеет заводской индекс GL3.



Маскировка не мешает прикинуть объем переделок. Так, седан обзавелся еще более внушительной радиаторной решеткой, которую опустили ниже, корпуса наружных зеркал теперь крепятся к дверям на отдельных ножках, окошки в задних стойках стали больше. Фонари пока выглядят как бумеранги, хотя не исключено, что их объединяет светящаяся полоска. Габариты новинки неизвестны. Длина нынешнего Kia K7 Premier равна 4995 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2855 мм.

Нынешний седан Kia K7 Premier для Кореи 1 / 2 Нынешний седан Kia K7 Premier для Кореи 2 / 2

О моторах информации тоже еще нет. Актуальный седан в Корее доступен с бензиновыми «четверкой» 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.0 GDI (266 л.с.), турбодизелем 2.2 (202 л.с.) и газовым мотором V6 3.0 LPi (235 л.с.). Также у модели есть гибридная версия с «атмосферником» 2.4 MPI (159 л.с.) и 52-сильным электромотором. Гибрид и седан с газовым двигателем комплектуются шестиступенчатым «автоматом», остальные варианты имеют 8АКП. Привод – только передний.



Нынешний седан Kia K7 Premier для Кореи 1 / 2 Нынешний седан Kia K7 Premier для Кореи 2 / 2

Предполагается, что в Корее продажи Kia K7 нового поколения стартуют в первой половине следующего года, хотя презентацию могут провести уже в 2020-м. До других стран «третья» модель, вероятно, доберется гораздо позже, ведь обновленная Cadenza актуальной генерации в США, к примеру, и вовсе еще не стартовала.



В России Kia K7/Cadenza не продают, планов привезти эту модель в нашу страну у компании нет.