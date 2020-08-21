Флагманский седан Kia готовится к рестайлингу: модель поймали во время тестов

Представительской «четырехдверке» Kia K9/K900 подправят дизайн экстерьера, в салоне, скорее всего, тоже будут обновки. Официальная премьера ожидается в следующем году.

Самый крупный и самый дорогой седан Kia сменил поколение в 2018-м. Модель построена на заднеприводной платформе, на домашнем рынке этот автомобиль носит индекс K9, в других странах он известен как K900 («четырехдверка» предыдущей генерации звалась Quoris). На родине флагман в «минусе»: в 2019-м реализовано 10 878 единиц, что на 8% меньше, чем годом ранее, а по итогам января-июля 2020-го спрос упал на 28% до 4935 штук. К слову, продажи родственного Genesis G90 в «ковидном» году и вовсе рухнули вдвое, и все же он популярнее – 5792 экземпляра за семь месяцев. Помочь вернуть клиентов K9 призван рестайлинг, снимки замаскированного седана были сделаны в Корее, они опубликованы в блоге Yonhtimerc (он же unitik).

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Машина на фото упакована в плотный камуфляж, да и в объектив угодила только корма. Впрочем, одно важное отличие от актуальной «четырехдверки» мы все же видим – задний номерной знак переехал с крышки багажника ниже. Дальше пошли предположения: не исключено, что заменили бамперы и радиаторную решетку, плюс модернизировали оптику. В салоне рычаг коробки могли заменить на шайбу, ну и еще, скорее всего, появились иные материалы отделки.



На данный момент неизвестно, изменились ли габариты седана. Длина нынешнего Kia K9 составляет 5120 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 3105 мм (российская версия K900 на 15 мм выше).

Актуальный седан Kia K9 для Кореи. В России модель зовется K900 1 / 2 Актуальный седан Kia K9 для Кореи. В России модель зовется K900 2 / 2

Родственный Genesis G90 после рестайлинга сохранил прежние моторы, то есть и модель Kia в плане техники могла остаться без обновок: в Корее оба седана доступны с бензиновыми «атмосферниками» V6 3.8 GDI (315 л.с.) и V8 5.0 GDI (425 л.с.), а также с битурбированным V6 3.3 T-GDI (370 л.с.). Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом». Машины с V6 бывают с задним или полным приводом, с топовым V8 – исключительно полноприводные.



По неофициальной информации, премьера обновленного K9 запланирована на весну следующего года.

Актуальный седан Kia K9 для Кореи. В России модель зовется K900 1 / 2 Актуальный седан Kia K9 для Кореи. В России модель зовется K900 2 / 2

В России актуальный седан Kia K900 стартовал в марте 2019-го, у нас модель представлена только с полным приводом, нашу версию оснащают «атмосферниками» V6 3.3 GDI (249 л.с.) и V8 5.0 GDI (413 л.с.). Рестайлинговая «четырехдверка» на российском рынке тоже, вероятно, появится. Кстати, в РФ модель Kia, напротив, популярнее Genesis G90: в 2019-м K900 разошелся тиражом в 409 экземпляров, тогда как дилеры Genesis продали 213 штук G90.