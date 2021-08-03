Мёртвый класс: большой седан Toyota Avalon уходит из США

Флагманский седан из американской линейки Toyota теряет покупателей под натиском SUV, в связи с чем компания приняла решение свернуть его производство на заводе в Джорджтауне (штат Кентукки) в следующем году.

Большие непремиальные седаны — исчезающий вид а Америке: в начале года Kia заявила о том, что выводит с этого рынка модели Cadenza и K900, а теперь вот и Toyota решила прервать американскую карьеру седана Avalon, о чём сообщило издание Automotive News со ссылкой на переписку японской компании с поставщиками. Дело в том, что поставщики ожидали рестайлинга Avalon во второй половине следующего года, но его, как выяснилось, не будет — руководство Toyota посчитало, что тратиться на обновление малопопулярной модели нет смысла.

Нынешнее пятое поколение Toyota Avalon на модульной платформе GA-K дебютировало относительно недавно, в январе 2018 года, а «первый» Avalon увидел свет в 1994-м. Все эти годы Avalon был, по сути, более крупной и богато оснащённой версией соплатформенной Toyota Camry, то есть всегда имел базовый передний привод и поперечное расположение силового агрегата.

Toyota Avalon пятого поколения

Пик продаж Авалона в США пришёлся на 2000 год, когда, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 104 078 экземпляров этой модели — больше японский седан ни разу стотысячную отметку в США не преодолевал. Avalon пятого поколения в первый полный год продаж — 2019-й — разошёлся тиражом 27 767 шт., в ковидном 2020-м спрос упал до 18 421 шт.



Toyota Avalon пятого поколения

За первую половину 2021-го американские дилеры продали 10 328 Авалонов. Для сравнения скажем, что лидер класса больших седанов — Dodge Charger — продан в количестве 42 103 шт., Chrysler 300 — 11 062 шт., а больше в непремиальном сегменте этого класса никого не осталось. Американские СМИ по традиции записывают в него ещё седан Nissan Maxima, но в нынешнем поколении он уступает по габаритам и колёсной базе более дешёвому Altima, то есть его всё же правильнее отнести к бизнес-классу.



Относительно большие объёмы продаж Dodge Charger объясняются госзакупками (например, для полиции) и спортивным имиджем модели: в мощных исполнения Charger — это настоящий маслкар, топ-версия SRT Hellcat Redeye выдаёт 808 л.с.

Toyota Avalon TRD 1 / 3 Toyota Avalon TRD 2 / 3 Toyota Avalon TRD 3 / 3

Toyota тоже пыталась привить спортивный имидж Авалону и осенью 2018 года представила версию TRD (Toyota Racing Development), но улучшения свелись к доработанному шасси и более агрессивному декору кузова, а мощности под капотом, к сожалению не прибавилось: максимум, что сегодня может предложить Avalon — это 3,5-литровый атмосферный V6 (305 л.с.) в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.



Toyota Avalon AWD

В прошлом году у Авалона появилась версия с кроссоверным полным приводом (мощность на задние колёса отбирает многодисковая муфта) в сочетании с 2,5-литровым бензиновым мотором (208 л.с.), но и она покупателей не взбодрила. Завершение производства — печальный итог экспериментов с имиджем модели и изменения рыночной конъюнктуры: за цену Avalon сегодня можно приобрести более универсальный и просторный кроссовер — например, Toyota Highlander.



Toyota Avalon для китайского рынка

Тем не менее уход из Америки для Toyota Avalon — не конец: в 2019 году производство седана пятого поколения была налажена на китайском заводе FAW Toyota в Тяньцзине и рынок принял новинку очень хорошо: в 2020-м реализовано 111 515 шт.! С января по июнь текущего года Avalon разошёлся в Китае тиражом 50 576 шт. В общем, будем надеяться, что благодаря китайцам история Avalon продолжится. В России большой японский седан никогда официально не предлагался.

