Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: дебют полноразмерных рамных внедорожников

Дилеры на американском рынке уже принимают заказы на новинки, а живые продажи начнутся ближе к лету 2021-го.

Компания Jeep начала выпуск классического Wagoneer в 1962 году: модель стала одним из первых в мире гражданских внедорожников с пятидверным кузовом. Впоследствии автомобиль несколько раз модернизировали, а также меняли его имя: в примеру, с 1983-го по 1991 год модель продавалась под названием Grand Wagoneer. Кроме этого, наименование «Wagoneer» с 1983-1990 годах также использовалось для топового исполнения Jeep Cherokee, а в 1992-1993 годах наиболее дорогой Grand Cherokee именовали Grand Wagoneer.



На фото: Jeep Wagoneer 1 / 2 На фото: Jeep Wagoneer 2 / 2

Ранее стало известно, что Jeep возрождает Wagoneer и Grand Wagoneer. На самом деле автомобили должны были быть показаны ещё пару лет назад, однако премьеру пришлось отложить. В прошлом году марка вела весьма активную тизерную кампанию, а теперь официально представила новинки, которые займут место флагманов бренда.

Оба рамных внедорожника оказались крупнее модели Grand Cherokee L, по габаритам они ближе к Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. Размеры кузова Wagoneer и Grand Wagoneer одинаковы: длина составляет 5435 мм, ширина – 2123 мм, высота – 1920 мм; расстояние между осями равно 3124 мм.



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У каждой из моделей есть фирменная решётка радиатора, состоящая из семи вертикальных секций. Версия с прибавкой Grand к названию предполагает более дорогую модификацию и лучшее оснащение, но также имеет несколько визуальных отличий. Речь идёт о расширенном хромированном декоре, видоизменённых бамперах, другой «начинке» головной оптики, иной форме капота и более крупных колёсных дисков. Кроме того, надпись в виде «основного» названия модели спереди находится не на крайней части капота, а на радиаторной решётке.



На фото: Jeep Grand Wagoneer 1 / 2 На фото: Jeep Grand Wagoneer 2 / 2

Jeep Wagoneer может быть рассчитан как на семь, так и на восемь седоков, а Grand Wagoneer является исключительно семиместным. Оба внедорожника оснастили цифровыми «приборками», у версии попроще диагональ равна 10,3 дюйма, у варианта побогаче – 12,3 дюйма. Также стандартной является мультимедийная система UConnect 5 с тачскрином размером 10,1 и 12 дюймов соответственно. Автомобили также отличаются материалами для отделки: у SUV с приставкой Grand присутствуют шпон дерева, иная кожа и алюминиевые элементы. В список стандартного оснащения входят и «капитанские» кресла второго ряда. При поднятом третьем ряде сидений объём багажника внедорожников равен 776 литрам.



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Для Wagoneer доступна за доплату, а для Grand Wagoneer входит в стандартное оборудование система Active Driving Assist. Она представляет собой адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе. К концу текущего года ассистент будет позволять водителям отпускать руль во время движения по трассе.

Автомобили получили двухрычажную подвеску спереди и независимую «пятирычажку» сзади. Компания Jeep оснастила Wagoneer 397-сильным бензиновым двигателем V8 объёмом 5,7 литра, его максимальный крутящий момент – 548 Нм. Он работает в тандеме со стартер-генератором и в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом». У базовой версии задний привод, но внедорожнику доступны различные полноприводные системы: Quadra-Trac I предполагает муфту в приводе передних колес, Quadra-Trac II дополнили «понижайкой», Quadra-Drive II «плюсом» получил электронноуправляемую блокировку заднего дифференциала.



В свою очередь под капотом Grand Wagoneer располагается 477-сильный V8 объёмом 6,4 литра (617 Нм), который также агрегатирован с 8АКП. Этот рамный внедорожник имеет полноприводную систему Qudra-Trac II с понижающей передачей и пневматическую подвеску. «Просто» Wagoneer способен тянуть прицеп массой 4535 кг, а вариант с прибавкой Grand – 4472 кг.

Дилеры на американском рынке уже принимают заказы на новинки, а живые продажи начнутся ближе к лету 2021-го. Стартовый ценник Jeep Wagoneer составляет 57 995 долларов (эквивалентно примерно 4,25 млн рублей), а начальная цена Grand Wagoneer – 86 995 долларов (около 6,38 млн рублей).

