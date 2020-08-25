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  • Jeep готовится к презентации Wagoneer: видеотизер с силуэтом новинки

Jeep готовится к презентации Wagoneer: видеотизер с силуэтом новинки

25.08.2020 144 0 0

Ожидается, что новый внедорожник американского бренда окажется на вершине модельного ряда.

 

Jeep начал выпуск классического Wagoneer в 1962 году. Тогда он стал одним из первых в мире гражданских внедорожников с пятидверным кузовом. Американская компания несколько раз модернизировала автомобиль, а также меняла его название: так, с 1983-го по 1991 год модель продавалась под именем Grand Wagoneer. Кроме этого, наименование «Wagoneer» с 1983-1990 годах также использовалось для топового исполнения Jeep Cherokee, а в 1992-1993 годах наиболее дорогой Grand Cherokee именовали Grand Wagoneer.

Теперь же производитель готовит пару новинок – Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer. Автомобили планировалось показать ещё пару лет назад, однако концерн FCA отложил дебют. Недавно стало известно о том, что официальная премьера моделей пройдёт уже на следующей неделе, 3 сентября. Пока что компания активно публикует тизеры. Так, на странице Jeep в Instagram появился видеоролик, демонстрирующий силуэт Wagoneer 2022 модельного года (автомобиль поступит в продажу в 2021 году).

Немногим ранее компания опубликовала тизеры с несколькими фрагментами полноразмерного внедорожника Grand Wagoneer. На этих снимках, в частности, запечатлена часть его решётки радиатора (ожидается, что это будет хромированная фирменная решётка, состоящая из семи секций, с фарами по бокам. Кроме того, в FCA ранее показали кнопку запуска двигателя в салоне и шайбу для управления мультимедийной системой. Вероятно, у неё будет 12-дюймовый тачскрин; приборная панель будет цифровой.

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По предварительным данным, у обеих моделей будет три ряда сидений, а автомобиль с приставкой «Grand» станет топовым исполнением с роскошной отделкой салона (с элементами из дерева) и множеством опций. По информации зарубежных СМИ, рамные полноразмерные внедорожники длиной около 5 метров позаимствуют платформу у пикапа Ram 1500 (этот бренд, как и Jeep, принадлежит FCA). Не исключено, что у этой же модели новинки позаимствуют моторы: речь идёт о 309-сильном V6 объёмом 3,6 литра (крутящий момент – 364 Нм), а также о 400-сильном V8 объёмом 5,7 литра (556 Нм). Оба двигателя работают в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом».

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Кроме того, у Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer могут быть и гибридные версии. Ожидается, что систему они получат от Jeep Wrangler 4xe (тот её, в свою очередь, позаимствовал у Chrysler Pacifica). В этом случае, в основе установки подключаемого гибрида окажется бензиновый двигатель V6 объёмом 3,6 литра и коробка передач со встроенным электромотором (или электромоторами).

Производство внедорожников Jeep должно начаться во втором квартале следующего года. Выпуск наладят на заводе FCA в Уоррене (США, штат Мичиган), здесь же с конвейера сходят автомобили бренда Ram. Вероятно, за покупателей новинкам американской марки придётся побороться с Mercedes-Benz GLS, Range Rover и Lexus LX 570.

Напомним, FCA сейчас проводит слияние с PSA. Как Kolesa.ru сообщал ранее, новый автомобильный альянс получит имя Stellantis, при этом у всех марок концернов останутся прежние имена. Новое название и логотип впоследствии будут использоваться только на корпоративном уровне, то есть в официальных документах и различных медийных кампаниях, но не в качестве логотипа для автомобилей.

внедорожник новинки Jeep Jeep Grand Wagoneer

 

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