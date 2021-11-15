Новое поколение Durango: Dodge может вернуть внедорожнику рамную конструкцию

Dodge выпускает среднеразмерный внедорожник Durango с 1997 года, за прошедшее время модель несколько раз меняла генерацию. Актуальный автомобиль третьего поколения появился ещё в 2011 году. По итогам прошлого «ковидного» года клиенты купили в США 57 828 экземпляров, что на 14,5% меньше, чем годом ранее. В текущем году у модели на домашнем рынке снова положительная динамика, за январь-сентябрь дилеры реализовали 52 931 шт. (на 16,4% больше, чем за первые три квартала 2020-го).



На фото: актуальный Dodge Durango

Ещё недавно зарубежные СМИ сообщали о том, что модель готовится оставить конвейер, не оставив преемника: предполагалось, что попрощаться с Dodge Durango придётся уже через три года. Теперь же появились новые слухи: по данным издания Mopar Insiders, внедорожник всё-таки сменит генерацию: предполагается, что «четвёртый» Durango появится в том самом 2024 году.



По предварительным данным, Dodge Durango в следующем поколении вернётся к рамной конструкции (такая была у модели в первых двух генерациях). Сообщается, что трёхрядный SUV, вероятно, разделит платформу с такими моделями марки Jeep как Wagoneer и Grand Wagoneer. Напомним, оба американских бренда принадлежат образованному в начале текущего года автогиганту Stellantis.



На фото: салон актуального Dodge Durango

Производство новинки Dodge, скорее всего, наладят на заводе, который расположен в городе Уоррен (штат Мичиган, США). Здесь сейчас выпускают «соплатформенников» Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer. Ожидается, что мощности площадки будут частично освобождены после того, как здесь прекратят собирать пикап Ram 1500 Classic. Выпуск нового Durango могут наладить уже в конце 2023 года.

Стоит напомнить, что актуальный «третий» Dodge Durango выпускается на другом заводе в том же штате (он сходит с конвейера в Детройте). Здесь же налажено производство соплатформенного Jeep Grand Cherokee: модель ранее сменила генерацию, при этом ей оставили несущий кузов.



На фото: Jeep Grand Wagoneer 1 / 2 На фото: Jeep Grand Wagoneer 2 / 2

Не исключено, что Dodge Durango следующей генерации разделит с Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer не только «тележку», но и новый мотор. Речь идёт о 3,0-литровой рядной «шестёрке», слухи о появлении которой ходят в СМИ уже несколько лет, однако официальных данных пока так и не поступало. Есть вероятность, что новый двигатель станет основой гибридной силовой установки, у которой будет возможность подзаряжаться от сети.

Минувшим летом стало известно о том, что марка Dodge готовит младший кроссовер Hornet. Как Kolesa.ru сообщал ранее, он окажется «родственником» грядущего паркетника Alfa Romeo Tonale (этот бренд тоже принадлежит автогиганту Stellantis), так что неудивительно, что сборку новинки наладят в Италии. Премьера новой модели Dodge будет налажена в 2022 году.

