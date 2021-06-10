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  • Dodge готовит младший кроссовер Hornet: родня Alfa Romeo Tonale, сборка в Италии

Dodge готовит младший кроссовер Hornet: родня Alfa Romeo Tonale, сборка в Италии

10.06.2021 234 0 0

Принадлежащая корпорации Stellantis американская марка Dodge готовится полностью обновить и расширить свою линейку SUV. Младшим в этой линейке станет компактный кроссовер Hornet, премьера которого ожидается в 2022 году.

 

Имя Hornet хорошо известно любителям американского автопрома, хотя и не закрепилось за какой-то конкретной моделью. В 50-х годах прошлого века его носило семейство полноразмерных рамных легковушек компании Hudson, а в 70-х, уже после того как Hudson влилась в корпорацию American Motors (AMC), имя Hornet было присвоено семейству компактных легковушек AMC с несущим кузовом. AMC впоследствии была поглощена корпорацией Chrysler и та во времена союза с Daimler, а именно в 2006 году, представила субкомпактный концепт Dodge Hornet (на фотографиях), который представлял собой нечто среднее между микровэном, хэтчбеком и кроссовером.

Концепт Dodge Hornet образца 2006 года имел довольно брутальную внешность, но при этом был очень маленьким: габаритная длина — менее 4 м. Под капотом размещался 1,6-литровый бензиновый двигатель с приводным нагнетателем мощностью 172 л.с.

Марка Dodge в середине нулевых имела большие виды на Европу, и такой форм-фактор для нового Хорнета представлялся вполне разумным. Если бы эту машину запустили в производство, она стала бы достойным конкурентом Kia Soil, но руководство уже разваливавшегося на тот момент концерна DaimlerChrysler зарубило проект.

Концепт Dodge Hornet
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Концепт Dodge Hornet
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Концепт Dodge Hornet
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В начале прошлого десятилетия Chrysler уже вовсю дружила с Фиатом и готовила новое семейство компактных переднеприводных легковушек, марка Dodge тогда выпустила младший седан, который изначально планировалось назвать Hornet, но в итоге для него вынули из нафталина имя Dart. Затем уже корпорация Fiat Chrysler Automobiles несколько раз на всякий случай продляла права на имя Hornet, последний раз это случилось в 2020-м. И вот теперь, уже в эпоху корпорации Stellantis, объединившей Fiat Chrysler Automobiles и французскую Grope PSA, имя Hornet наконец-то пойдёт в дело — так, во всяком случае, утверждает американский сайт Moparinsiders со ссылкой на собственные анонимные источники.

По данным инсайдеров, имя Hornet получит компактный кроссовер Dodge, который станет клоном ещё не представленного Alfa Romeo Tonale. В основе обеих машин лежит немолодая и много раз модернизировавшаяся платформа Small Wide, ныне оптимизированная под использование plug-in гибридных силовых установок. Для Tonale такая установка станет основной, а вот Dodge Hornet, нацеленный преимущественно на американский рынок (из Европы марка Dodge давно ушла), сделает ставку на традиционные версии с 1,5-литровой либо 2,0-литровой бензиновыми «турбочетвёрками» в сочетании с передним либо полным приводом. И, разумеется, Hornet будет дешевле, чем Tonale, хотя выпускаться они будут на одном конвейере в итальянском Помильяно.

В апреле стало известно, что Alfa Romeo Tonale будет запущен в производство в марте 2022 года, а его продажи начнутся 4 июня того же года. Примерно тогда же, то есть не позднее осени 2022 года, стоит ждать и Dodge Hornet.

Кроме того, в ближайшие годы сменят поколение среднеразмерные кроссвэн Dodge Journey и кроссовер Dodge Durango — они породнятся с новым Jeep Grand Cherokee. Ожидается и большой рамный SUV марки Dodge — клон Jeep Wagoneer.

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