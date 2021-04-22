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Alfa Romeo отказывается от платформы Giorgio в пользу общекорпоративной STLA large

22.04.2021 73 0 0

Корпорация Stellantis, образованная в начале этого года в результате слияния Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles, продолжает оптимизировать входящие в неё бренды. Стало известно, что одной из жертв этой оптимизации станет заслужившая массу восторженных отзывов платформа Giorgio с продольным расположением силового агрегата, на которой построены седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Alfa Romeo Stelvio.

 

Stellantis пока что не хочет расставаться ни с одним из своих многочисленных брендов, шанс на выживание дадут даже многострадальной Lancia, которая, как мы узнали в феврале, вошла в один премиальные куст с Alfa Romeo и DS — новинки трёх этих марок будут разрабатываться централизованно, но при этом отдельно от массовых Citroen, Fiat, Opel и Peugeot. То есть руководство Stellantis хочет, чтобы новые Alfa Romeo, DS и Lancia имели уникальные технические особенности.

В этой связи казалось бы надо поддерживать и развивать альфовскую платформу Giorgio, но она оказалась слишком сложной, дорогой и плохо пригодной для электрификации, без чего сегодня никакое развитие невозможно. Кроме Giulia и Stelvio платформа Giorgio официально будет только у грядущего среднеразмерного кроссовера Maserati Grecale. Она же в сильно модифицированном виде досталась новому Jeep Grand Cherokee (хотя официально об этом никогда не говорилось), но на этом точно всё. Как сказал нынешний глава Alfa Romeo Жан-Филиппа Импарато, который вчера общался с итальянскими СМИ и которого цитирует издание Automotive News Europe: «Если вы не подключены к розетке, вы мертвы».

Спортседан Alfa Romeo Giulia GTA стал вершиной эволюции платформы Giorgio и на данный момент является самой быстрой дорожной машиной итальянской марки в истории.

На прошлой неделе гендиректор Stellantis Карлос Таварес заявил, что корпорация в перспективе перейдёт на четыре платформы, общие для всех входящих в корпорацию брендов, — маленькую, среднюю, большую и платформу для рамных машин, предназначенную преимущественно для пикапов и больших внедорожников для североамериканского рынка.

Маленькая и средняя платформа — это, очевидно, французские eCMP и eVMP, а большая пока известна как STLA large — на ней и будут построены потенциальные преемники Alfa Romeo Giulia и Stelvio, но ждать их придётся долго, сроки выхода на рынок не названы даже приблизительно. Сейчас Alfa Romeo находится в процессе формирования нового плана развития на 10 лет вперёд, который обнародует в конце этого года либо в начале 2022-го. Мы, конечно, помним, как часто в последние годы менялись планы Alfa Romeo (а также Maserati), но Импарато уверяет, что такой свистопляски больше не будет — новый план разрабатывается долго и тщательно, Alfa Romeo будет строго его придерживаться.

Впрочем до перехода к новой стратегии Alfa Romeo должна будет разобраться с имеющимся наследием, то есть новинками, которые находятся на поздней стадии готовности. В начале апреля стало известно о задержке выхода на рынок компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale, теперь Импарато назвал конкретные даты: производство на заводе в итальянском Помильяно начнётся в марте 2022 года, продажи стартуют 4 июня того же года.

Жан-Филипп Импарато

В основе Tonale лежит немолодая платформа Small Wide, основы которой были заложены ещё в начале века во времена сотрудничества Fiat и GM. В непродолжительную эпоху Fiat Chrysler Automobiles эта «тележка» была радикально модернизирована и, к большой радости Жан-Филиппа Импарато, адаптирована под plug-in гибридные силовые установки, которыми в прошлом году обзавелись построенные на этой платформе кроссоверы Jeep Renegade и Jeep Compass. Вот только характеристики этих силовых установок в привязке к Tonale Импарато счёл недостаточно спортивными, сейчас инженеры их «допиливают», этим и обусловлена отсрочка дебюта.

Проект младшего, субкомпактного кроссовера Alfa Romeo, о котором мы рассказывали в марте, тоже слегка отстаёт от графика. По свежим данным, полученным Automotive News Europe из анонимного источника, старт его производства на заводе в польском Тыхы смещён с января на апрель 2023 года. В основе этого паркетника, который предположительно получит имя Brennero, лежит французская модульная платформа CMP, то есть у Brennero точно будет электрическая версия. Будет ли у него полный привод, как у будущего родственного маленько Jeep, выпуск которого также наладят в Тыхы, пока неизвестно.

новинки бизнес Alfa Romeo

 

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