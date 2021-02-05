Новые Alfa Romeo, DS и Lancia будут разрабатываться вместе, но отдельно от масс-маркета

Под масс-маркетом в данном случае подразумеваются бренды, входящие в состав корпорации Stellantis и продающие много относительно доступных автомобилей — Citroen, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot. Премиальные бренды Alfa Romeo, DS и Lancia будут отделены от этой группы не только дизайном, но и техникой.

Groupe PSA, которая недавно объединилась с Fiat Chrysler Automobiles в корпорацию Stellantis, изрядно поднаторела в визуальной диверсификации своих брендов Citroen, DS, Opel и Peugeot: при общем техническом базисе модельные линейки этих брендов выглядят по-разному, причём во многом благодаря интерьерам — они действительно уникальные и классные, эстетствующие европейцы от них в восторге.

Но если Citroen, Opel и Peugeot продаются огромными тиражами, исчисляемыми сотнями тысяч в год, то коммерческие успехи DS более чем скромные даже в родной Европе: в прошлом году там, по данным ACEA, на учёт встали 42 459 автомобилей французской премиальной марки. Этом меньше, чем даже у Lancia (зарегистрировано 43 092 автомобиля) — марки, считающейся абсолютным аутсайдером в составе Stellantis: она всего одну модель (Ypsilon) в единственной стране (в Италии).

Дела у DS в Китае, на который Groupe PSA делала большие в ставки, совсем плохи: если в 2015 году удалось реализовать более 20 тысяч машин, то в 2020-м — менее пятисот.

Новый DS 4

В чём же дело? Почему не берут? А дело в том, что для успеха в премиум-сегменте одного хорошего дизайна не достаточно, покупатель хочет видеть в премиальных машинах ещё и премиальный инжиниринг, а у DS с этим пока проблемы — в техническом плане автомобили этой марки ничем не отличаются от родственных Citroen, Opel и Peugeot. Нет мощных двигателей, нет механического полного привода, нет уникальной конструкторской школы, какая есть у Audi, BMW, Mercedes-Benz и даже Alfa Romeo.



У Alfa Romeo другая проблема: до попадания в Stellantis у неё хронически не хватало денег на обновление и расширение модельной линейки и нормальный маркетинг. В 2020 году Alfa Romeo, по данным ACEA, сумела продать европейцам лишь 33 388 автомобилей.

Под крылом Stellantis премиальные марки Alfa Romeo, DS и Lancia должны избавиться от имеющихся недостатков и помочь друг другу. Корреспондент Automotive News в рамках презентации хэтчбека DS 4 нового поколения пообщался с Марион Давид, продуктовым директором марки DS, и та рассказала, что новые модели Alfa Romeo, DS и Lancia будут разрабатываться единым «кустом», но в значительном отрыве от массовых брендов. Задача — обеспечить новинкам Alfa Romeo, DS и Lancia столь желанную техническую уникальность.

540-сильная Alfa Romeo Giulia GTA

Координировать совместную работу трёх брендов над ноыми моделями будет гендиректор Alfa Romeo Жан-Филиппе Импарато — логичное решение, с учётом того, что Альфе, несмотря на трудности последних лет, всё же удалось создать собственную уникальную платформу Giorgio (на ней построены кроссовер Alfa Romeo Stelvio и седан Alfa Romeo Giulia) и отличный спортивный бензиновый V6, ни в чём не уступающий аналогам от немецких производителей.



Ждать новых моделей Alfa Romeo, DS и Lancia, разработанных в эпоху Stellantis, придётся как минимум до 2024 года, и в свете курса на повальную электрификацию пока можно только гадать, какие плоды даст премиальная синергия. Хочется верить, что новые модели с мощными ДВС, пусть даже в составе гибридных силовых установок, мы всё же увидим и дождёмся их в нашей стране.

