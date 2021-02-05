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  • Обновлённая Lancia Ypsilon: «старушка» ещё поживёт и поборется с плесенью

Обновлённая Lancia Ypsilon: «старушка» ещё поживёт и поборется с плесенью

05.02.2021 222 0 0

Руководство нового автогиганта Stellantis (в него вошли Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles) пообещало, что даст шанс на выживание всем своим брендам, в том числе откровенным аутсайдерам, то есть Lancia. Единственную выжившую модель некогда легендарной марки — субкомпактный хэтчбек Ypsilon — в очередной раз обновили, то есть её карьерный путь в родной Италии продолжится, несмотря на преклонный возраст.

 

Нынешнее третье поколение Ypsilon выпускается с 2011 года в польском городе Тыхы вместе с соплатформенным бензиновым Fiat 500 (не путать с полностью новым электрическим Fiat 500e). Пресс-служба марки считает нынешний Ypsilon четвёртым по счёту, справедливо указывая на то, что он является идейным наследником Lancia Y10 — хэтчбека, который в середине 80-х годов первым в мире привнёс премиальные стандарты комфорта в городскую малолитражку.

Современный Ypsilon тоже позиционируется как премиальная модель, но цены при этом весьма демократичные — от 9500 евро с учётом дотаций от правительства Италии. В отличие от Fiat 500 приобрести Lancia Ypsilon за пределами Италии сегодня практически невозможно, а для монорыночной модели её коммерческие успехи вполне приличные: в ковидном 2020 году, по данным ресурса CarSalesBase, продано 43 076 шт., на 26,8% меньше, чем в 2019-м. В 90-х, когда модель продавалась по всей Европе, ежегодные тиражи Ypsilon приближались к 150-тысячной отметке.

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Первый рестайлинг нынешний Ypsilon пережил в 2015 году, а теперь, стало быть, третья молодость: фальшрадиаторная решётка получила «исторические» вертикальные хромированные прутья, фары обзавелись светодиодными «усами» дневных ходовых огней, их форму повторяет хромированная дуга в переоформленной нижней части переднего бампера. Корму трогать не стали.

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В салоне — новые варианты обивки, в том числе из переработанного пластика, новая топовая мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. В стандартную комплектацию включена система очистки наружного воздуха EcoChic с фильтрами Mopar Prime — они задерживают 98% твёрдых частиц, 99% аллергенов, снижают риск распространения плесени и бактерий более чем на 98%. О защите от COVID-19, увы, не сказано ни слова.

Линейка двигателей для Ypsilon обновилась ещё в прошлом году. Lancia особенно выпячивает мягкогибридную версию c 3-цилиндровым 1,0-литровым бензиновым мотором Firefly мощностью 70 л.с. (прикрученный к нему 12-вольтовый стартер-генератор и работающая в паре с ним небольшая литий-ионная батарея позволяют уменьшить выбросы СОна 12% и получить доступ к налоговым льготам), но в гамме есть ещё 1,2-литровая «четвёрка» Fire (69 л.с.), способная работать на сжиженном пропане и бензине, и 0,9-литровый 2-цилиндровый метановый мотор TwinAir (70 л.с.). Коробка передач — только «механика», 5- либо 6-ступенчатая.

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Что будет с маркой Lancia дальше? Stellantis пока не обнародовал программу развития своих брендов, но вероятных сценария просматриваются два. Первый — это превращение Lancia в нишевый электромобильный бренд и появление нового Ypsilon на платформе вышеупомянутого Fiat 500e. Второй — создание из Lancia итальянского аналога французского бренда DS, то есть формирование полноценной премиальной модельной линейки на платформах Groupe PSA. Оба варианта не обещают больших успехов, так как за пределами Италии марку Lancia знают плохо. Удручающе слабые продажи автомобилей DS в Китае, в разработку и продвижение которых были вложены большие деньги, и столь же удручающие продажи Фиатов в США, подсказывают, что не стоит пытаться раскрутить Lancia как глобальный бренд, но боссам Stellantis, конечно, виднее.

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